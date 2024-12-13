Kundenankündigungsvideos mühelos erstellen

Produzieren Sie mühelos professionelle Videos für Marketingkampagnen und interne Kommunikation mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein warmes und professionelles 60-Sekunden-Ankündigungsvideo, um einen bedeutenden Meilenstein des Unternehmens mit all Ihren Kunden und potenziellen Interessenten zu teilen. Nutzen Sie inspirierende visuelle Elemente und leichte Orchesterklänge, indem Sie HeyGen's vielfältige Vorlagen und Szenen verwenden, um einen professionellen Look zu kreieren und die Zugänglichkeit mit Untertiteln sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Informieren Sie Kunden über eine bevorstehende Serviceverbesserung oder geplante Wartungsarbeiten mit einem prägnanten 30-Sekunden-Kundenankündigungsvideo. Verwenden Sie einen beruhigenden, klaren visuellen und audiovisuellen Stil mit ruhiger Hintergrundmusik, um Vertrauen bei den betroffenen Nutzern aufzubauen, unterstützt durch HeyGen's Text-zu-Video aus Skript und optimiert für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein auffälliges 15-Sekunden-Werbeankündigungsvideo für Social-Media-Follower und neue Interessenten, das ein spezielles Angebot oder Ereignis hervorhebt. Gestalten Sie einen dynamischen visuellen Stil, gepaart mit aufregender, trendiger Musik, indem Sie HeyGen's umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen und Engagement zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Kundenankündigungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Kundenankündigungsvideos. Nutzen Sie AI und intuitive Werkzeuge, um Ihr Publikum mit professionellen Ergebnissen zu informieren und zu engagieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder schreiben Sie Ihr Skript
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller "Ankündigungsvideo-Vorlagen", um Ihr Projekt schnell zu starten, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion der Plattform, um Ihre Botschaft zu skizzieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Botschaft und visuelle Elemente hinzu
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie Text hinzufügen und einen "AI-Avatar" auswählen, um Ihre Ankündigung zu präsentieren. Integrieren Sie Ihre Markenelemente, um das "Video anzupassen" und einen konsistenten Look zu erzielen.
3
Step 3
Verleihen Sie professionellen Schliff
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertiger "Voiceover-Generierung" aus Ihrem Skript, um Klarheit und Wirkung zu gewährleisten. Fügen Sie dynamische Untertitel hinzu, um Ihre Botschaft zugänglich und ansprechend zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für verschiedene Plattformen anzupassen. "Laden Sie Ihr Kundenankündigungsvideo herunter und teilen Sie es" über alle Ihre Marketingkanäle und sozialen Medien.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kunden-Erfolgsgeschichten ankündigen

Produzieren Sie inspirierende AI-Videos, um Kunden-Erfolgsgeschichten anzukündigen und zu feiern, Vertrauen aufzubauen und den Wert für Interessenten zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Kundenankündigungsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Ankündigungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu produzieren. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Ankündigungsvideo-Vorlagen und passen Sie diese an Ihre Markenbotschaft an, um wirkungsvolle Kundenkommunikation zu gewährleisten.

Bietet HeyGen Vorlagen für verschiedene Arten von Ankündigungsvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek von Ankündigungsvideo-Vorlagen, die für Produktaktualisierungen, Unternehmensnachrichten und mehr geeignet sind. Passen Sie diese Vorlagen einfach mit Ihrem Branding, Medien und Skript an, um professionelle Videos zu erstellen, die einzigartig für Ihre Botschaft sind.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Ankündigungsvideos?

HeyGen's AI-Funktionen vereinfachen den Prozess des Schreibens des Skripts und der Generierung von Voiceovers für Ihre Ankündigungsvideos. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Text direkt in ein fesselndes Video mit AI-Avataren zu verwandeln und so ein professionelles Endprodukt zu gewährleisten.

Kann ich den visuellen Stil meiner Ankündigungsvideos in HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen gibt Ihnen die volle Kontrolle, um Videoelemente wie Branding, Hintergrund und Seitenverhältnisse anzupassen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ankündigungsvideos professionell und perfekt auf die visuelle Identität Ihres Unternehmens abgestimmt sind, um effektive Kommunikation zu gewährleisten.

