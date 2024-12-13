Erstellen Sie Kundenbefürwortungsvideos, die Vertrauen und Verkäufe fördern

Verwandeln Sie authentische Kundenstories in kraftvolle Marketing-Assets. Erzeugen Sie schnell überzeugende Video-Testimonials mit HeyGens AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für allgemeine Verbraucher und Social-Media-Follower wird ein ansprechendes 30-sekündiges Kunden-Testimonial-Video benötigt, in dem ein AI-Avatar eine authentische Bewertung abgibt. Der visuelle und akustische Stil dieses Videos sollte lebhaft und modern sein und ein dynamisches Musikbett enthalten, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Stimme Ihres Kunden zum Leben zu erwecken, ohne dass Live-Aufnahmen erforderlich sind.
Beispiel-Prompt 2
Ein nachvollziehbares 45-sekündiges Kundenfeedback-Video, das erklärt, wie Ihre Lösung ein bedeutendes Problem gelöst hat, wäre ideal für Nutzer, die das Produkt in Betracht ziehen, und interne Kundensupport-Teams. Der visuelle Stil sollte einfühlsam und lösungsorientiert sein, wobei auf dem Bildschirm Text verwendet wird, um wichtige Erkenntnisse hervorzuheben. Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein energiegeladenes 50-sekündiges Video, das die praktische Anwendung für Markenbefürworter und potenzielle Neukunden demonstriert und ein 'Wie wir es nutzen'-Szenario simuliert. Der visuelle Stil sollte ansprechend und informell sein, mit verschiedenen Szenen und visuellen Übergängen, um die Zuschauer zu fesseln. Verbessern Sie den Produktionsprozess mit HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine dynamische Erzählung zusammenzustellen.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kundenbefürwortungsvideos erstellt

Verwandeln Sie authentische Kundenerfahrungen mühelos und effizient in kraftvolle visuelle Testimonials, die Vertrauen und Wachstum für Ihre Marke fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Befürworter aus und schreiben Sie ihre Geschichte
Identifizieren Sie überzeugende Kundenstories und strukturieren Sie deren Erzählungen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre vorbereitete Erzählung einfach in eine Video-Grundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Visuals mit AI
Erwecken Sie Ihre Geschichte zum Leben, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um die Stimme Ihres Kunden zu repräsentieren und eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz zu gewährleisten, ohne dass komplexe Filmaufnahmen erforderlich sind.
3
Step 3
Verfeinern und branden Sie Ihre Botschaft
Steigern Sie die Wirkung des Videos, indem Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit HeyGens Branding-Kontrollen anwenden, Logos, Farben und Hintergrundmusik hinzufügen, um sich an Ihre Marketingästhetik anzupassen.
4
Step 4
Verteilen Sie Ihre Befürwortungsvideos
Optimieren Sie Ihr fertiges Befürwortungsvideo für verschiedene Plattformen. Nutzen Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre überzeugende Kundenstory perfekt auf sozialen Medien, Websites oder Präsentationen aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle Befürwortungsanzeigen

Nutzen Sie AI, um kraftvolle, testimonialbasierte Videoanzeigen zu produzieren, die bei Zielgruppen Anklang finden und die Konversionsraten erheblich steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Kundenbefürwortungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung authentischer Kundenbefürwortungsvideos und Testimonials durch den Einsatz von AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie. Dies eliminiert die Komplexität traditioneller Videoproduktionen und erleichtert es, überzeugende Kundenstories effizient zu sammeln und zu präsentieren.

Kann HeyGen B2B-Kundenbefürwortungsvideos für Marketingkampagnen unterstützen?

Absolut, HeyGen ist ideal für B2B-Kundenbefürwortungsvideos und ermöglicht es Unternehmen, überzeugende Kundenstories zu erstellen, die bei ihrer Zielgruppe Anklang finden. Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um Konsistenz in all Ihren Marketingkampagnen und sozialen Medien sicherzustellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um hochwertige Kunden-Testimonial-Videos zu gewährleisten?

HeyGen bietet Funktionen wie professionelle AI-Avatare, Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Captions, um Ihnen bei der Produktion hochwertiger Videos zu helfen. Sie können auch Ihre Kunden-Testimonials mit Zugriff auf eine Medienbibliothek und verschiedene Vorlagen bearbeiten und verfeinern.

Ermöglicht HeyGen eine effektive Verbreitung von Kundenstories auf verschiedenen Plattformen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Kundenstories einfach für verschiedene Marketingkampagnen und soziale Medien anzupassen, indem Sie das Seitenverhältnis ändern und verschiedene Exportoptionen nutzen. Dies stellt sicher, dass Ihr wertvolles Kundenfeedback und nutzergenerierte Inhalte das breiteste Publikum erreichen.

