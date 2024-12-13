Kulturtransformationsvideos für ein stärkeres Team erstellen

Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und teilen Sie Unternehmenswerte mit fesselndem Inhalt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um mühelos ansprechende Videos zu erstellen.

460/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Kurzvideo, das sich an eine globale Belegschaft und neue Mitarbeiter richtet, um Inklusion und Vielfalt in Ihrer Organisation effektiv zu fördern. Verwenden Sie vielfältige Bilder mit warmen Farbpaletten und einer ruhigen, klaren Erzählung, um die Werte Ihres Unternehmens zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um ein professionelles und inklusives Audioerlebnis für alle Zuschauer zu gewährleisten und ein wirklich globales Zugehörigkeitsgefühl zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Video für Teamleiter und Projektmanager, das speziell darauf ausgelegt ist, die Teamzusammenarbeit am Arbeitsplatz zu verbessern. Die visuelle Präsentation sollte dynamische Motion Graphics und informative Infografiken enthalten, gepaart mit einer prägnanten und motivierenden Stimme. Dieses ansprechende Video sollte einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden, um schriftliche Ideen in fesselnde visuelle Erzählungen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Unternehmensvideo, das sowohl für Mitarbeiter als auch für externe Stakeholder gedacht ist und darauf abzielt, Nachhaltigkeitsprojekte hervorzuheben und die Kernwerte des Unternehmens zu stärken. Die visuelle Ästhetik sollte von der Natur inspiriert sein und Themen der unternehmerischen sozialen Verantwortung beinhalten, mit einem authentischen, positiven und verantwortungsvollen Ton. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Reichweite sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion integrieren, um die Botschaft für alle Zielgruppen klar zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kulturtransformationsvideos erstellt

Nutzen Sie HeyGens AI-gestützte Tools, um schnell ansprechende Kulturtransformationsvideos zu produzieren, die Unternehmenswerte fördern und die Mitarbeiterbindung steigern.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie überzeugende Erzählungen, die die Werte und Visionen Ihres Unternehmens für kulturellen Wandel artikulieren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript mit natürlich klingenden Stimmen und dynamischen Visuals zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an HeyGens AI-Avataren, um Ihre Botschaft authentisch zu repräsentieren. Diese realistischen Präsentatoren können komplexe Ideen effektiv kommunizieren und eine tiefere Verbindung zu Ihrem Publikum fördern.
3
Step 3
Erweitern Sie mit mehrsprachigen Optionen
Erweitern Sie die Reichweite Ihres Videos und fördern Sie Inklusion, indem Sie HeyGens mehrsprachige Synchronisation nutzen. Übersetzen Sie mühelos Ihre Inhalte in verschiedene Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft zur Kulturtransformation weltweit Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren und wirkungsvoll teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit präziser Bearbeitung und optimieren Sie es für verschiedene Plattformen mit HeyGens Exportoptionen. Teilen Sie Ihre professionellen, ansprechenden Videos, um die Mitarbeiterbindung zu steigern und die kulturelle Transformation in Ihrer Organisation voranzutreiben.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kulturlernprogramme skalieren

.

Erstellen Sie vielfältige Kulturtransformationskurse und Schulungsmodule mit AI, die durch mehrsprachige Synchronisation allen Mitarbeitern weltweit zugänglich gemacht werden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von ansprechenden Kulturtransformationsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, wirkungsvolle Kulturtransformationsvideos mit fortschrittlichen AI-gestützten Tools und realistischen AI-Avataren zu erstellen. Dies ermöglicht eine effektive Kommunikation der Unternehmenswerte und fördert mühelos eine positive Kultur zur Steigerung der Mitarbeiterbindung.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Inklusion und Vielfalt innerhalb einer Organisation zu fördern?

HeyGen bietet vielfältige AI-Avatare und robuste mehrsprachige Synchronisationsmöglichkeiten, die es Organisationen ermöglichen, Inklusion und Vielfalt zu fördern, indem sie ansprechende Videos erstellen, die für eine globale Belegschaft zugänglich sind. Zusätzlich sorgen automatisch generierte Untertitel dafür, dass der Inhalt für alle Zuschauer inklusiv ist.

Kann HeyGen die Teamzusammenarbeit und Mitarbeiterbindung verbessern?

Absolut, HeyGens intuitive Plattform macht es einfach, Mitarbeiterzeugnisse und interne Kommunikation zu erstellen, die die Teamzusammenarbeit verbessern und die Mitarbeiterbindung steigern. Durch die Erstellung personalisierter und ansprechender Videos können Organisationen ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl und einen gemeinsamen Zweck fördern.

Welche AI-gestützten Tools nutzt HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen nutzt hochmoderne AI-gestützte Tools wie Text-zu-Video-Generierung, anpassbare AI-Avatare und intelligente AI-Synchronisation, um die Videoproduktion zu optimieren. Dies ermöglicht es den Nutzern, schnell professionelle Kulturtransformationsvideos mit Funktionen wie automatisch generierten Untertiteln und Bildschirmtext zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo