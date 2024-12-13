Kulturprinzipien-Videos mühelos erstellen
Präsentieren Sie Unternehmenswerte und fördern Sie die Mitarbeiterbindung, indem Sie Skripte in ansprechende Kulturvideos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript verwandeln.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video für aktuelle Mitarbeiter, das Geschichten über Mitarbeiterbindung und gemeinsame Erfahrungen hervorhebt. Dieses Video sollte einen authentischen, interviewartigen visuellen und akustischen Ansatz verfolgen, bei dem echte Teammitglieder über ihre Beiträge und wie Unternehmensprinzipien ein positives Umfeld fördern, sprechen. Sorgen Sie für Barrierefreiheit, indem Sie Untertitel hinzufügen, und bereichern Sie die Erzählung mit relevantem B-Roll aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für externe Zielgruppen, potenzielle Partner und Follower in sozialen Medien, das einen wichtigen Aspekt Ihrer Unternehmenskultur zeigt. Dieses ansprechende Stück sollte schnelle Schnitte, fröhliche Hintergrundmusik und moderne Grafiken enthalten, um die Zuschauer zu fesseln und Ihre Arbeitgebermarke zu verstärken. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung und verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um es für verschiedene soziale Medienplattformen zu optimieren.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo speziell für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das zwei wesentliche kulturelle Prinzipien klar darlegt. Der visuelle Stil sollte klar, informativ und illustrativ sein, möglicherweise mit animierten Elementen oder Infografik-ähnlichen Visualisierungen, um komplexe Ideen zu erklären. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Genauigkeit und Konsistenz in der Botschaft zu gewährleisten, ergänzt durch eine freundliche Voiceover-Generierung.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Unternehmenskultur in sozialen Medien teilen.
Produzieren Sie schnell fesselnde Unternehmenskulturvideos, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke auf sozialen Plattformen zu stärken.
Mitarbeitereinarbeitung und Engagement verbessern.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um Unternehmenswerte während der Einarbeitung vorzustellen, Engagement zu fördern und die Mitarbeiterbindung zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Unternehmenskulturvideos helfen?
HeyGen ermöglicht es Unternehmen, schnell überzeugende Unternehmenskulturvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies hilft, Unternehmenswerte effektiv zu kommunizieren und Ihre Arbeitgebermarke durch dynamische visuelle Inhalte zu stärken.
Welche Vorteile bietet HeyGen für Rekrutierungsvideos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller Rekrutierungsvideos und Mitarbeiterzeugnisse, indem es Text in ansprechende visuelle Erzählungen verwandelt. Sie können authentische Mitarbeitergeschichten leicht präsentieren, um Top-Talente anzuziehen und Ihren Rekrutierungsprozess zu optimieren.
Kann HeyGen bei der Skalierung unserer Unternehmenskultur-Video-Produktion helfen?
Ja, HeyGen dient als robuste Videoproduktionsplattform, die es Ihnen ermöglicht, die Erstellung von Unternehmenskulturvideos effizient zu skalieren. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und automatische Bearbeitungsfunktionen, um Konsistenz und Qualität in all Ihren Kommunikationsmitteln zu gewährleisten.
Unterstützt HeyGen eine stärkere Mitarbeiterbindung und Einarbeitung?
HeyGen unterstützt effektiv die Mitarbeiterbindung und vereinfacht die Einarbeitung, indem es die schnelle Erstellung ansprechender Kulturvideos ermöglicht. Teilen Sie Unternehmenswerte und Mitarbeitergeschichten einfach, um von Anfang an ein starkes Gemeinschaftsgefühl und Verbundenheit zu fördern.