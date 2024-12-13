Kulturprinzipien-Videos mühelos erstellen

Präsentieren Sie Unternehmenswerte und fördern Sie die Mitarbeiterbindung, indem Sie Skripte in ansprechende Kulturvideos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript verwandeln.

503/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video für aktuelle Mitarbeiter, das Geschichten über Mitarbeiterbindung und gemeinsame Erfahrungen hervorhebt. Dieses Video sollte einen authentischen, interviewartigen visuellen und akustischen Ansatz verfolgen, bei dem echte Teammitglieder über ihre Beiträge und wie Unternehmensprinzipien ein positives Umfeld fördern, sprechen. Sorgen Sie für Barrierefreiheit, indem Sie Untertitel hinzufügen, und bereichern Sie die Erzählung mit relevantem B-Roll aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für externe Zielgruppen, potenzielle Partner und Follower in sozialen Medien, das einen wichtigen Aspekt Ihrer Unternehmenskultur zeigt. Dieses ansprechende Stück sollte schnelle Schnitte, fröhliche Hintergrundmusik und moderne Grafiken enthalten, um die Zuschauer zu fesseln und Ihre Arbeitgebermarke zu verstärken. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung und verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um es für verschiedene soziale Medienplattformen zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo speziell für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das zwei wesentliche kulturelle Prinzipien klar darlegt. Der visuelle Stil sollte klar, informativ und illustrativ sein, möglicherweise mit animierten Elementen oder Infografik-ähnlichen Visualisierungen, um komplexe Ideen zu erklären. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Genauigkeit und Konsistenz in der Botschaft zu gewährleisten, ergänzt durch eine freundliche Voiceover-Generierung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kulturprinzipien-Videos erstellt

Präsentieren Sie Ihre einzigartige Unternehmenskultur und Werte mit ansprechenden Videoinhalten, die Top-Talente anziehen und binden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Story-Inhalte
Entwerfen Sie Skripte oder erfassen Sie authentische Erzählungen, die den Geist Ihres Unternehmens widerspiegeln. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um Ihre Ideen einfach in überzeugende Visuals zu verwandeln, die die Grundlage für Ihre Kulturprinzipien-Videos bilden.
2
Step 2
Wählen Sie eine Video-Vorlage
Wählen Sie eine professionelle Vorlage aus der Vorlagen- & Szenenbibliothek, die mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmt. Dies bietet eine strukturierte Grundlage für den Aufbau wirkungsvoller Unternehmenskulturvideos.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenelemente an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die einzigartige Identität Ihres Unternehmens anwenden. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz zu gewährleisten und Ihre Arbeitgebermarke während der gesamten Produktion zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und bereiten Sie sie für die Verteilung vor. Verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren, und unterstützen Sie Ihren Rekrutierungsprozess und die breitere Kommunikation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kernwerte effektiv kommunizieren

.

Erstellen Sie inspirierende Kulturprinzipien-Videos, die Unternehmenswerte klar artikulieren, Mitarbeiter motivieren und ein positives Arbeitsumfeld stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Unternehmenskulturvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, schnell überzeugende Unternehmenskulturvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies hilft, Unternehmenswerte effektiv zu kommunizieren und Ihre Arbeitgebermarke durch dynamische visuelle Inhalte zu stärken.

Welche Vorteile bietet HeyGen für Rekrutierungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller Rekrutierungsvideos und Mitarbeiterzeugnisse, indem es Text in ansprechende visuelle Erzählungen verwandelt. Sie können authentische Mitarbeitergeschichten leicht präsentieren, um Top-Talente anzuziehen und Ihren Rekrutierungsprozess zu optimieren.

Kann HeyGen bei der Skalierung unserer Unternehmenskultur-Video-Produktion helfen?

Ja, HeyGen dient als robuste Videoproduktionsplattform, die es Ihnen ermöglicht, die Erstellung von Unternehmenskulturvideos effizient zu skalieren. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und automatische Bearbeitungsfunktionen, um Konsistenz und Qualität in all Ihren Kommunikationsmitteln zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen eine stärkere Mitarbeiterbindung und Einarbeitung?

HeyGen unterstützt effektiv die Mitarbeiterbindung und vereinfacht die Einarbeitung, indem es die schnelle Erstellung ansprechender Kulturvideos ermöglicht. Teilen Sie Unternehmenswerte und Mitarbeitergeschichten einfach, um von Anfang an ein starkes Gemeinschaftsgefühl und Verbundenheit zu fördern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo