Kulturorientierungsvideos erstellen, um neue Mitarbeiter zu begeistern
Begeistern Sie neue Mitarbeiter und präsentieren Sie die Unternehmenskultur mit dynamischen Onboarding-Videos, unterstützt von HeyGens AI-Avataren.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges 'Ein Tag im Leben'-Kulturvideo, das sich an potenzielle Kandidaten und aktuelle Mitarbeiter richtet und unsere lebendige Arbeitsplatzkultur mit professionellen, inklusiven Visuals und einem inspirierenden Soundtrack zeigt. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um das Engagement und Wachstum der Mitarbeiter authentisch zu vermitteln und einen echten Einblick in unser Umfeld zu geben.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Orientierungs-Video für neue Teammitglieder, das wesentliche Tipps für die Navigation im Onboarding-Prozess enthält, präsentiert mit energetischen Grafiken und einem klaren, minimalistischen visuellen Stil. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um effizient ein poliertes Videoinhalt zu erstellen, das sicherstellt, dass alle neuen Mitarbeiter eine konsistente und ansprechende Einführung in ihre Rollen erhalten.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges tiefgehendes Video über die Unternehmenskultur, das sich an alle Mitarbeiter und externe Interessengruppen richtet, mit einem filmischen visuellen Stil und vielfältigem, authentischem Filmmaterial, gepaart mit einer beruhigenden musikalischen Untermalung. Dieses 'Kulturvideo' kann durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessert werden, um hochwertige, relevante Visuals zu gewährleisten, die unsere einzigartigen Werte wirklich widerspiegeln und ein Zugehörigkeitsgefühl bei neuen Mitarbeitern fördern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiter-Onboarding-Engagement mit AI steigern.
Verbessern Sie Ihre Orientierungsvideos für neue Mitarbeiter, indem Sie sie ansprechender und einprägsamer gestalten, um das Verständnis und die Bindung an die Arbeitsplatzkultur zu verbessern.
Kultur- und Onboarding-Inhalte global skalieren.
Produzieren und verteilen Sie mühelos umfassende Orientierungsmaterialien an neue Mitarbeiter, um eine konsistente Botschaft über diverse oder entfernte Teams weltweit sicherzustellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Kulturorientierungsvideos für neue Mitarbeiter helfen?
HeyGen ermöglicht es Unternehmen, dynamische Kulturorientierungsvideos für neue Mitarbeiter mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies vereinfacht den Onboarding-Prozess und sorgt für eine konsistente und professionelle Vermittlung der Unternehmenskultur.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass unsere Orientierungsvideos unsere einzigartige Unternehmenskultur widerspiegeln?
HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens direkt in Ihre Orientierungsvideos zu integrieren. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek, um Ihre Arbeitsplatzkultur perfekt einzufangen und das Mitarbeiterengagement zu steigern.
Kann HeyGen polierte Schulungsvideos effizient produzieren, ohne umfangreiche Videoerfahrung?
Absolut. HeyGen vereinfacht die Erstellung polierter Schulungsvideos durch intuitive Text-zu-Video-Konvertierung und gebrauchsfertige Vorlagen. Sie können professionelle Voiceovers generieren und Untertitel hinzufügen, wodurch die Notwendigkeit komplexer Videoproduktion entfällt.
Wie unterstützt HeyGen die Erstellung inklusiver Visuals für den Mitarbeiter-Onboarding-Prozess?
HeyGen bietet vielfältige AI-Avatare und umfassende Untertitelgenerierung, die es Ihnen ermöglichen, inklusive Visuals zu erstellen, die bei allen neuen Mitarbeitern Anklang finden. Dies stellt sicher, dass Ihr Onboarding-Prozess für alle zugänglich und einladend ist.