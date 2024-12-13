Erstellen Sie CSR-Initiative-Videos, die Veränderung inspirieren

Verwandeln Sie Ihre Corporate Social Responsibility-Botschaften in fesselnde Inhalte mit AI-Voiceover, um Ihr Publikum zu begeistern und echten Community-Impact zu erzielen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Video für die breite Öffentlichkeit und Social-Media-Follower, das ein spezifisches Corporate Social Responsibility-Projekt hervorhebt. Verwenden Sie einen schnellen, visuell dynamischen Stil mit On-Screen-Text und einem inspirierenden Ton, indem Sie die benutzerfreundlichen Vorlagen von HeyGen und Text-to-Video aus Skripten für wirkungsvolle Erzähltechniken nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Mitarbeiter und interne Stakeholder, das den 'Tag im Leben' einer CSR-Initiative veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte einfühlsam und authentisch sein, indem echtes Filmmaterial mit kuratierten Stockmedien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung kombiniert wird, ergänzt durch eine sanfte AI-Stimme, um CSR-Initiativen-Videos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine prägnante 20-sekündige Zusammenfassung der CSR-Videoproduktion für potenzielle Bewerber und Branchenkollegen. Verwenden Sie einen sauberen, modernen und wirkungsvollen visuellen Stil mit fetter Typografie, um mit HeyGens Untertiteln/Untertitel, die direkt aus Ihrem Skript generiert werden, die wichtigsten Erfolge klar zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man CSR-Initiative-Videos erstellt

Produzieren Sie mühelos überzeugende Corporate Social Responsibility-Videos mit AI, ansprechenden Vorlagen und kraftvollem Storytelling, um Ihren positiven Community-Impact zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erzählskript
Skizzieren Sie Ihre Corporate Social Responsibility-Initiative und erstellen Sie ein überzeugendes Skript. Nutzen Sie Text-to-Video aus Skripten, um Ihre Geschichte in ein visuelles Meisterwerk zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimme
Wählen Sie aus benutzerfreundlichen Vorlagen und wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Erzeugen Sie ein wirkungsvolles AI-Voiceover, um Ihr Skript mit professioneller Erzählung zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Branding anwenden und verbessern
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie Untertitel hinzufügen, um ein breiteres Publikum zu erreichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Geschichte
Finalisieren Sie Ihr Video mit präziser Bearbeitung und Nachproduktion, dann exportieren Sie es in der optimalen Größenanpassung und Exporten für Plattformen wie soziale Medien. Teilen Sie Ihre Community-Impact-Videos effektiv.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Community-Impact-Geschichten hervor

Präsentieren Sie effektiv die Erfolgsgeschichten und positiven Ergebnisse Ihrer CSR-Initiativen mit fesselnden AI-gestützten Videoerzählungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende CSR-Videos einfach zu erstellen?

HeyGen bietet benutzerfreundliche Vorlagen und leistungsstarke AI-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, schnell ansprechende CSR-Videos zu erstellen. Sie können Ihr Skript in eine fesselnde visuelle Geschichte mit AI-Avataren und professionellen AI-Voiceovers verwandeln.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Produktion von CSR-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Voiceover, um Ihre CSR-Videoproduktion zu optimieren. Diese ausgeklügelten AI-Funktionen helfen, Ihre Erzähltechniken zum Leben zu erwecken und Ihre Corporate Social Responsibility-Botschaften wirkungsvoll zu machen.

Kann ich meine Community-Impact-Videos mit HeyGen branden?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Community-Impact-Videos mit der Identität Ihrer Organisation übereinstimmen. Integrieren Sie einfach Ihr Logo und Ihre Markenfarben, um eine konsistente visuelle Präsenz in all Ihren CSR-Videos zu gewährleisten.

Wie schnell kann ich CSR-Videos mit HeyGens Video-Vorlagen produzieren?

Mit HeyGens umfangreicher Bibliothek von Video-Vorlagen können Sie effizient CSR-Initiative-Videos erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitung und Nachproduktion. Wählen Sie einfach eine Vorlage aus, fügen Sie Ihr Skript hinzu, und lassen Sie HeyGen Ihr professionelles Video generieren.

