Erstellen Sie CSR-Impact-Videos, die echten Wandel bewirken

Verwandeln Sie Ihre Skripte in überzeugende CSR-Videos, steigern Sie Ihren Markenruf und erreichen Sie ein breiteres Publikum mit einfacher Text-zu-Video-Umwandlung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein einfühlsames 60-sekündiges Video zur sozialen Verantwortung des Unternehmens für Mitarbeiter und Mitglieder der lokalen Gemeinschaft, das durch eine warme Farbpalette und interviewbasierte Visuals überzeugendes Storytelling betont. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um authentische Stimmen der Gemeinschaft zum Leben zu erwecken, ergänzt durch hoffnungsvolle Hintergrundmusik und klare Untertitel.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges CSR-Video für die breite Öffentlichkeit und Medien, das messbare Programmergebnisse hervorhebt, um den Markenruf zu stärken. Der visuelle und akustische Stil sollte datengetrieben sein, mit klaren Grafiken, beschwingter Musik und klarer Erzählung, wobei HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen für ein professionelles Erscheinungsbild genutzt werden, wenn Sie CSR-Impact-Videos erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Präsentieren Sie eine interne CSR-Initiative mit einem 45-sekündigen Video, das für neue Mitarbeiter und interne Teams konzipiert ist und sich auf das Engagement des Unternehmens für ethische Praktiken konzentriert. Verwenden Sie eine moderne, unternehmerische Ästhetik und ansprechende Visuals mit einem freundlichen AI-Avatar-Moderator, der mit HeyGens AI-Avataren erstellt wurde, um die Zuschauer durch den Prozess zu führen und die Reise der CSR-Video-Produktion mit klarem Audio zu erläutern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man CSR-Impact-Videos erstellt

Produzieren Sie effizient überzeugende Videos zur sozialen Verantwortung des Unternehmens, verbessern Sie den Ruf Ihrer Marke und kommunizieren Sie Ihre Wirkung präzise.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Szene
Skizzieren Sie Ihre CSR-Geschichte, indem Sie ein detailliertes Skript schreiben. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Erzählung in eine visuelle Grundlage zu verwandeln, die sich auf klares Storytelling konzentriert.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Moderatoren
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Botschaft authentisch zu repräsentieren. Sie können deren Aussehen und Stimme anpassen, um mit Ihrer Erzählung zur sozialen Verantwortung des Unternehmens übereinzustimmen.
3
Step 3
Verfeinern und branden Sie Ihr Video
Verbessern Sie Ihr Video mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke. Wenden Sie Ihr Logo, Farben und andere visuelle Elemente mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" an, um Konsistenz zu gewährleisten und Ihren Markenruf zu stärken.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihre Wirkung
Finalisieren Sie Ihr wirkungsvolles CSR-Video, indem Sie es für verschiedene Plattformen vorbereiten. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video für soziale Medien und andere Marketingkanäle zu optimieren und Ihre Reichweite und Verbreitung zu maximieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie CSR-Erfolgsgeschichten

Produzieren Sie ansprechende AI-Videos, um die positiven Ergebnisse und Erfolgsgeschichten Ihrer CSR-Programme und Gemeinschaftsinitiativen effektiv hervorzuheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, wirkungsvolle CSR-Videos mühelos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle CSR-Videos zu erstellen, indem es Ihre Skripterstellung in fesselnde visuelle Geschichten verwandelt. Nutzen Sie KI-gestützte Videovorlagen und anpassbare Videoszenen, um Ihre Initiativen zur sozialen Verantwortung des Unternehmens zum Leben zu erwecken, ohne komplexe Bearbeitung.

Welche Funktionen bietet HeyGen für überzeugendes CSR-Video-Storytelling?

HeyGen bietet AI-Avatare, Voiceover-Generierung und eine umfangreiche Medienbibliothek, um Ihre CSR-Video-Produktion zu verbessern. Diese Tools ermöglichen dynamisches Storytelling, helfen beim Aufbau Ihres Markenrufs und kommunizieren Ihre Botschaft effektiv.

Kann HeyGen die Produktion meiner Videos zur sozialen Verantwortung des Unternehmens optimieren?

Absolut, HeyGen optimiert die CSR-Video-Produktion durch seine KI-gestützten Funktionen, einschließlich Text-zu-Video aus Skripten und gebrauchsfertigen Vorlagen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Inhalte für Marketing und soziale Medien zu erstellen.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in meinen CSR-Impact-Videos sicher?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre CSR-Videos zu integrieren. Anpassbare Videoszenen und Vorlagen sorgen dafür, dass die Botschaft Ihrer Marke konsistent und professionell präsentiert wird, was Ihren Markenruf stärkt.

