Erstellen Sie CSM-Übergabevideos, die Kunden beeindrucken

Verbessern Sie den Kundenerfolg und optimieren Sie die Kommunikation mit personalisierten Videos, die mühelos mit AI-Avataren erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für Customer Success Manager (CSMs), das sich auf die Optimierung der Kommunikation während Kundenübergängen konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und strukturiert sein, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und einem professionellen AI-Avatar. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen und die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell eine umfassende CSM-Übergabevideo-Vorlage zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für Onboarding-Spezialisten und Account Manager, das zeigt, wie AI-gesteuerte Videos die Kundenbindung erheblich steigern können. Der visuelle Stil sollte freundlich und energiegeladen sein, mit klaren Untertiteln zur Sicherstellung der Verständlichkeit. Nutzen Sie HeyGen's AI-gesteuerte Video-Funktion, um fesselnde Inhalte zu erstellen, die bei neuen Kunden Anklang finden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein modernes 50-Sekunden-Video, das auf globale Vertriebs- und Customer Success Teams zugeschnitten ist und die besten Praktiken für eine nahtlose Übergabe von Vertrieb zu CSM veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte inklusiv sein und verschiedene Stockmedien nutzen, um diverse Märkte zu repräsentieren. Integrieren Sie HeyGen's Voiceover-Generierung, um mehrsprachige Voiceovers zu liefern und die globale Kommunikation und Reichweite zu verbessern.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man CSM-Übergabevideos erstellt

Optimieren Sie Ihren Kundenerfolgsübergabeprozess, indem Sie schnell personalisierte, AI-gesteuerte Videos erstellen, die nahtlose Kommunikation und starke Kundenbindung gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer "CSM-Übergabevideo-Vorlage" oder geben Sie Ihr Skript direkt ein. HeyGen's "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verwandelt Ihren Text schnell in eine visuelle Erzählung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an "AI-Avataren" wählen. Dies verleiht Ihren "personalisierten Videos" eine menschliche Note und Personalisierung für eine stärkere Verbindung.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Details und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit spezifischen Kundeninformationen und integrieren Sie die "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" Ihres Unternehmens. Dies hilft, die "Kommunikation zu optimieren" und ein professionelles Image zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Übergabevideo
Überprüfen Sie Ihre "AI-gesteuerten Videos" und nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um es für verschiedene Plattformen anzupassen. Bieten Sie Ihren neuen Kunden ein konsistentes und ansprechendes Erlebnis.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Personalisierte Übergaben und Schulungen skalieren

.

Erstellen Sie personalisierte AI-gesteuerte Videos, um die Kundenschulung und Übergabeprozesse effizient zu skalieren und jeden neuen Kunden effektiv zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Übergabeprozess von Vertrieb zu CSM?

HeyGen ermöglicht es Teams, CSM-Übergabevideos effizient zu erstellen und so einen reibungslosen Übergang für neue Kunden zu gewährleisten. Nutzen Sie unsere AI-gesteuerte Videoplattform und anpassbare CSM-Übergabevideo-Vorlagen, um klare, personalisierte Kommunikation zu liefern und den Kundenerfolg von Anfang an zu steigern.

Welche Art von AI-Avataren kann ich mit HeyGen für die Videoproduktion verwenden?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren, die Ihre Skripte zum Leben erwecken können. Sie können aus verschiedenen professionellen Präsentatoren wählen, um ansprechende, hochwertige AI-gesteuerte Videos schnell und effektiv zu erstellen.

Kann HeyGen mir helfen, personalisierte Videos für die Kundenbindung zu erstellen?

Absolut, HeyGen macht es einfach, personalisierte Videos für verschiedene Zwecke zu erstellen, einschließlich Kundenbindung und Onboarding. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek an Videovorlagen und den leistungsstarken Videogenerator, um Inhalte anzupassen und sicherzustellen, dass jede Botschaft direkt bei Ihrem Publikum ankommt.

Ermöglicht HeyGen die Erstellung wirkungsvoller Video-Testimonials?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Video-Testimonials zu erstellen, indem Sie Text in ansprechende AI-gesteuerte Videos verwandeln. Unsere Plattform vereinfacht die Videoproduktion, sodass Sie Branding integrieren und authentische Kundenstorys generieren können, um die Kundenbindung zu verbessern.

