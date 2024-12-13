Erstellen Sie Videos zur interkulturellen Sensibilisierung mit AI-Power

Entwickeln Sie ansprechende Online-Trainingskurse, um interkulturelle Fähigkeiten für Fachleute mit leistungsstarken AI-Avataren zu verbessern.

507/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für Mitarbeiter in multinationalen Unternehmen, das die Bedeutung der Entwicklung von "kultureller Kompetenz" für effektive globale "Teamarbeit" betont. Das Video sollte vielfältige AI-Avatare zeigen, die in verschiedenen Arbeitsszenarien interagieren, untermalt von einer beschwingten Musik, und HeyGens AI-Avatare für eine ansprechende Charakterdarstellung nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges reflektierendes Video, das sich an Personen richtet, die persönliche Entwicklung suchen, und die Rolle von "Selbstbewusstsein" und persönlichen "Werten" bei der Förderung eines breiteren "interkulturellen Bewusstseins" erforscht. Die visuelle Ästhetik sollte ruhig und nachdenklich sein, mit ruhigem Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek, begleitet von einer sanften, nachdenklichen Erzählung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Projektmanager und Teamleiter, das praktische Strategien zur Verbesserung der interkulturellen "Kommunikation" und "Konfliktlösung" in diversen Teams bietet. Verwenden Sie einen ansprechenden Erklärvideo-Stil mit klaren Textüberlagerungen und dynamischen Szenenübergängen, indem Sie HeyGens Vorlagen und Szenen nutzen, um die Inhaltsvermittlung für effektives "Training" zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur interkulturellen Sensibilisierung erstellt

Ermöglichen Sie Ihrem Team wirkungsvolle interkulturelle Fähigkeiten. Gestalten Sie ansprechende eLearning-Kursinhalte, die das Verständnis fördern und die Kommunikation unter Fachleuten weltweit verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Szene
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Kernbotschaften zur interkulturellen Sensibilisierung. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um Ihr Video effizient zu strukturieren und Ihr Skript zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Sprachübertragungen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte darzustellen. Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript, um die kulturellen Unterschiede klar zu kommunizieren.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Medien und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevantem Stockmaterial aus der Bibliothek, um Konzepte von Teamarbeit und Zusammenarbeit zu veranschaulichen. Wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um ein professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Sobald Ihr Training abgeschlossen ist, exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für Ihren eLearning-Kurs geeignet sind. Fügen Sie leicht Untertitel hinzu, um eine breitere Zugänglichkeit und Wirkung zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Veranschaulichen Sie kulturellen Kontext

.

Nutzen Sie AI-Videoerzählungen, um wichtige kulturelle und historische Kontexte lebendig zu veranschaulichen und das Verständnis in Sensibilisierungsvideos zu vertiefen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Videos zur interkulturellen Sensibilisierung helfen?

HeyGen ermöglicht es Fachleuten, einfach Videos zur interkulturellen Sensibilisierung mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten zu erstellen. Dies ermöglicht dynamische und effektive Online-Trainingskurse, die kulturelle Kompetenz und verbesserte Kommunikation fördern.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung von Online-Trainingskursen über kulturelle Unterschiede?

HeyGen bietet eine umfassende Plattform mit anpassbaren AI-Avataren, einer Medienbibliothek und fortschrittlicher Sprachgenerierung, um die Erstellung von Online-Trainingskursen zu vereinfachen. Diese Tools sind perfekt, um kulturelle Unterschiede zu veranschaulichen und interkulturelle Fähigkeiten in jedem eLearning-Kurs zu verbessern.

Kann HeyGen Branding und Zugänglichkeit für eLearning-Kurse zur kulturellen Sensibilisierung unterstützen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihr eLearning-Kurs zur kulturellen Sensibilisierung mit der Identität Ihrer Organisation übereinstimmt. Darüber hinaus verbessern automatische Untertitel und Bildunterschriften die Zugänglichkeit und machen Ihr Training für diverse Fachleute inklusiv.

Warum sollten Fachleute HeyGen nutzen, um interkulturelle Fähigkeiten aufzubauen?

HeyGen vereinfacht den Prozess für Fachleute, entscheidende interkulturelle Fähigkeiten durch hochwertige Videoinhalte aufzubauen, ohne umfangreiche Produktionserfahrung. Die intuitive Text-zu-Video-Plattform erstellt effizient überzeugende Bildungsmaterialien für effektives Online-Training.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo