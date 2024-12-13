Absolut. HeyGens intuitive Text-zu-Video aus Skript-Funktion macht es außergewöhnlich einfach, Ihre schriftlichen Materialien zum kritischen Denken in dynamische Videoinhalte zu verwandeln. Diese Fähigkeit, kombiniert mit AI-Avataren und automatischen Untertiteln, stellt sicher, dass Ihre Botschaft zu Themen wie Interpretation klar und effektiv an ein breiteres Publikum vermittelt wird.