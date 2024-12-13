Krisen-PR-Videos erstellen: KI für schnelle Reaktion

Meistern Sie Ihre Krisenreaktion mit professionellen Videos, die schnell mit HeyGen's AI-Avataren erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges dringendes öffentliches Ankündigungsvideo für betroffene Kunden und Stakeholder vor, das als schnelle Echtzeitreaktion in einer aufkommenden Situation dient. Das Video sollte einen empathischen, aber direkten visuellen und audiostil annehmen, mit einem aufrichtigen Ton eines AI-Sprechers, der kritische Informationen vermittelt und die Fähigkeit von HeyGen zur schnellen Produktion von Voiceovers hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Schulungsmodul über die ersten Schritte für Krisenmanagementvideos, das sich an alle Unternehmensmitarbeiter richtet. Dieses Video erfordert einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit einfachen Grafiken und Bildschirmtext, begleitet von einer neutralen und leitenden Stimme, die zeigt, wie HeyGen effektive Videos aus einem einfachen Text-zu-Video-Skript generieren kann.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein transparentes 50-sekündiges öffentliches Entschuldigungs- und Update-Video für die allgemeine Öffentlichkeit, das sich auf den Wiederaufbau des Vertrauens in der Öffentlichkeitsarbeit konzentriert. Der visuelle Stil sollte aufrichtig und direkt sein, mit einem neutralen Hintergrund und einem klaren AI-Avatar, der Verantwortung übernimmt, während die hohe Sichtbarkeit von HeyGen's Untertiteln für maximale Zugänglichkeit bei verschiedenen Zielgruppen sichergestellt wird.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Krisen-PR-Videos erstellt

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Krisenkommunikationsvideos mit professionellen AI-Avataren und schnellen Bereitstellungstools, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und effektiv das Publikum erreicht.

1
Step 1
Erstellen Sie die Grundlage für Ihr Krisenvideo
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihrer kritischen Botschaft oder fügen Sie ein vorhandenes Skript in HeyGen ein. Nutzen Sie HeyGen's "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihren Text sofort in ein Videostoryboard zu verwandeln und die Grundlage für eine schnelle Krisenreaktion zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihr Unternehmen zu repräsentieren. Wählen Sie einen Avatar, der den Ton und die Professionalität verkörpert, die für Ihre Krisenkommunikation erforderlich sind, und sorgen Sie für eine glaubwürdige und konsistente visuelle Präsenz.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihre Botschaft mit Klarheit
Nutzen Sie HeyGen's "Voiceover-Generierung", um Ihrem Video eine klare, konsistente Stimme hinzuzufügen. Passen Sie den Ton und die Emotionen an, um mit Ihrer Botschaft übereinzustimmen und sicherzustellen, dass Ihr Publikum die Informationen mit der angemessenen Ernsthaftigkeit erhält.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Botschaft
Sobald das Video fertiggestellt ist, verwenden Sie HeyGen's "Größenanpassung & Exporte"-Funktion, um Ihr Krisen-PR-Video schnell in verschiedenen Formaten herunterzuladen. Verteilen Sie Ihre Botschaft über relevante Plattformen, um eine rechtzeitige und breite Reichweite zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mehrsprachige globale Krisenkommunikation

.

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Krisenbotschaften weltweit durch KI-gestützte mehrsprachige Videogenerierung und sorgen Sie für eine breite und inklusive Kommunikation.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Krisen-PR-Videos beschleunigen?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, Krisenmanagementvideos mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu erstellen, indem es Text-zu-Video-Generierung für eine Echtzeitreaktion nutzt. Dies stellt sicher, dass Ihre kritischen PR-Botschaften in dringenden Situationen schnell und professionell übermittelt werden.

Verbessern HeyGen's AI-Avatare die Krisenkommunikation?

Ja, HeyGen's fortschrittliche AI-Avatare und AI-Sprecher bieten eine vertrauenswürdige und konsistente Präsenz für Ihre Krisenkommunikation. Sie ermöglichen es, eine professionelle Videobotschaft schnell zu erstellen und die Markenintegrität auch unter Druck zu wahren.

Kann HeyGen mehrsprachige Krisenkommunikation erleichtern?

Ja, HeyGen unterstützt die mehrsprachige Krisenkommunikation erheblich, indem es umfangreiche mehrsprachige Voiceovers und einen AI-Untertitelgenerator bereitstellt. Dies stellt sicher, dass Ihre wichtigen PR-Botschaften effektiv ein vielfältiges globales Publikum durch zugängliche Unternehmensvideos erreichen.

Welche Rolle spielt HeyGen im effektiven Krisenmanagement?

HeyGen ist ein entscheidendes Werkzeug für effektives Krisenmanagement, da es die schnelle Produktion von hochwertigen Videobotschaften und Krisenmanagementvideos ermöglicht. Es optimiert Ihre Krisenkommunikationsstrategie, indem es anpassbare Szenen und konsistente, KI-gesteuerte Botschaften bereitstellt.

