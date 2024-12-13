Erstellen Sie kreative Briefing-Videos und vereinfachen Sie Ihren Workflow

Definieren Sie die Ziele und die Zielgruppe Ihres Videoprojekts klar und erstellen Sie überzeugende Briefings schneller mit HeyGens effizienter Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Video für freiberufliche Videoproduzenten und Agenturen, das die entscheidende Rolle eines detaillierten kreativen Video-Briefings für erfolgreiche Kundenprojekte hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, informativ und geschäftlich sein, mit einem AI-Avatar, der Expertenrat zur Definition der Zielgruppe gibt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Markenstrategen zur Erstellung eines überzeugenden Abschnitts 'Kernbotschaften' innerhalb ihres kreativen Briefings. Das Video sollte eine minimalistische, animierte Ästhetik haben, unterstützt von einer klaren, autoritativen Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde und die Bedeutung des Tonfalls hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-Sekunden-Schritt-für-Schritt-Tutorial-Video für Projektmanager in Marketingteams, das zeigt, wie man eine kreative Briefvorlage effektiv nutzt, um den Videoproduktionsprozess zu optimieren. Verwenden Sie einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit hilfreichen Texteinblendungen und einem neutralen Hintergrundsoundtrack, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine professionelle Präsentation des Projektzeitmanagements nutzen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man kreative Briefing-Videos erstellt

Erstellen Sie mühelos überzeugende kreative Briefing-Videos. Verwandeln Sie Ihre strategische Vision in ansprechende visuelle Inhalte und sorgen Sie für eine kristallklare Kommunikation Ihrer Projekte.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Briefing-Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung der Details Ihres kreativen Briefings, einschließlich der Ziele und Kernbotschaften. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihr schriftliches Briefing mühelos in ein dynamisches Video zu verwandeln und die Grundlage für Ihr Projekt zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie eine visuelle Grundlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Layouts oder passen Sie Ihr eigenes an. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell den visuellen Stil und die Struktur für Ihr kreatives Video-Briefing festzulegen und eine professionelle Präsentation sicherzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Briefing-Video, indem Sie "AI-Avatare" integrieren, um Ihre Inhalte zu erzählen und professionelle Voiceovers zu generieren. Integrieren Sie Branding-Elemente wie Logos und Farben, um Ihre visuelle Identität zu bewahren und Ihr Briefing unverwechselbar und einprägsam zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Briefing
Überprüfen Sie Ihr Video auf Klarheit und fügen Sie "Untertitel/Bildunterschriften" hinzu, um Zugänglichkeit und Verständnis zu gewährleisten. Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr kreatives Briefing-Video einfach im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verteilung an Ihr Team oder Ihre Stakeholder.

Erleichtern Sie Projekt-Kickoffs mit Video-Briefings

Verbessern Sie das Verständnis und die Beteiligung bei Projekt-Kickoffs, indem Sie kreative Briefings als dynamische Videos präsentieren, um die Teamabstimmung und Effizienz zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von kreativen Video-Briefings vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von kreativen Briefing-Videos, indem es den Text Ihres Briefings in ein dynamisches Video umwandelt. Die intuitive Plattform fungiert als kreativer Briefing-Ersteller und hilft Ihnen, die Ziele und Kernbotschaften Ihres Projekts schnell zu skizzieren.

Welche visuellen Elemente kann HeyGen in ein kreatives Briefing-Video integrieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr kreatives Video-Briefing mit AI-Avataren zu bereichern und die visuelle Identität Ihrer Marke durch benutzerdefinierte Logos und Farben zu integrieren. Sie können auch die Medienbibliothek nutzen, um das gewünschte Moodboard und den Tonfall festzulegen.

Kann HeyGen kreative Briefvorlagen für verschiedene Kampagnen anpassen?

Ja, HeyGen bietet flexible kreative Briefvorlagen, die Sie leicht für verschiedene Werbe- oder Marketingkampagnen anpassen können. Dies stellt sicher, dass jedes Video die Projektziele und Kernbotschaften klar kommuniziert und dabei Konsistenz bewahrt.

Wie stellt HeyGen einen konsistenten Ton und eine konsistente Botschaft in kreativen Video-Briefings sicher?

HeyGen hilft, einen konsistenten Tonfall und eine klare Botschaft durch seine Text-zu-Video- und Voiceover-Generierungsfunktionen zu bewahren. Indem Sie Ihre Kernbotschaften im Skript definieren, stellt HeyGen sicher, dass Ihr kreatives Video-Briefing effektiv bei Ihrer Zielgruppe ankommt.

