Erstellen Sie mühelos Creative Brief-Schulungsvideos

Ermöglichen Sie Marketern und HR-Teams, schnell ansprechende Schulungsmodule zu erstellen. Nutzen Sie KI-Avatare für professionelle, anpassbare Videoinhalte, die die Ziele erreichen.

447/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Tutorial für Marketer, die ihren Arbeitsablauf für bevorstehende Marketingkampagnen optimieren möchten, mit dem Schwerpunkt auf der effizienten Nutzung von Creative Brief-Vorlagen. Dieses Video sollte visuell reichhaltig und lebhaft sein und ein einfaches Skript direkt in einen überzeugenden visuellen Leitfaden verwandeln, indem die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen genutzt wird, um den schnellen Erstellungsprozess zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Teams, das die Bedeutung klarer Ziele innerhalb eines Creative Briefs für die interne Videoproduktion demonstriert. Das Video sollte einen sauberen, zugänglichen visuellen Stil mit leicht lesbaren Textüberlagerungen annehmen und die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen nutzen, um das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern und Klarheit und Zugänglichkeit in Schulungsvideos zu betonen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine 90-sekündige Schritt-für-Schritt-Anleitung vor, die Kleinunternehmer und Teamleiter befähigt, Creative Brief-Schulungsvideos mit Leichtigkeit zu erstellen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und ermutigend sein und die vielseitigen Vorlagen und Szenen von HeyGen präsentieren, um zu veranschaulichen, wie schnell professioneller, hochwertiger Inhalt zusammengestellt werden kann, wodurch der Prozess der Definition der Zielgruppe und der Markenrichtlinien vereinfacht wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Creative Brief-Schulungsvideos erstellt

Verwandeln Sie Ihre Creative Brief-Inhalte mühelos in ansprechende, professionelle Schulungsvideos für Marketer und HR-Teams mit KI-gesteuerten Tools.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie, indem Sie eine vorgefertigte Creative Brief-Vorlage auswählen oder Ihr Skript direkt eingeben. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen wird Ihren Text sofort in ein vorläufiges Videolayout umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre KI-Avatare und Voiceover
Personalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren wählen, um Ihre Creative Brief-Details zu präsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an und wählen Sie ein natürlich klingendes Voiceover für eine klare Kommunikation.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenrichtlinien an
Stellen Sie sicher, dass Ihre Creative Brief-Schulungsvideos mit der visuellen Identität Ihrer Organisation übereinstimmen. Verwenden Sie die Branding-Kontrollen von HeyGen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulungsvideos
Sobald Ihr Creative Brief-Schulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie diese wirkungsvollen Schulungsmodule mit Ihren Teams, um ihr Verständnis für neue Marketingkampagnen zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Konzepte für klarere Schulungen

.

Verwandeln Sie komplexe Creative Brief-Richtlinien in leicht verständliche Videoinhalte, um Klarheit und Verständnis zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Creative Brief-Schulungsvideos helfen?

HeyGen nutzt KI-gesteuerte Tools und KI-Avatare, um die Videoproduktion zu optimieren, sodass Marketer und HR-Teams schnell hochwertige Schulungsvideos erstellen können. Sie können Ihre Creative Brief-Inhalte mühelos in ansprechende Videomodule verwandeln, um Lernen und Behalten zu verbessern.

Bietet HeyGen anpassbare Optionen für Creative Brief-Videovorlagen?

Ja, HeyGen bietet vollständig anpassbare Vorlagen für Ihre Schulungsvideos, sodass Sie sich an Ihre Markenrichtlinien, Ziele und den Videostil anpassen können. Integrieren Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Farben und spezifische Inhalte für effektive Marketingkampagnen oder interne Schulungsmodule.

Wie ist der Prozess zur Erstellung von Schulungsvideos mit HeyGen?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für Schulungsmodule. Geben Sie einfach Ihr Skript oder Creative Brief-Inhalte ein, wählen Sie einen KI-Avatar aus, und HeyGen generiert Ihre Schulungsvideos automatisch mit professionellen Voiceovers und Untertiteln, was erheblich Zeit und Ressourcen spart.

Können Marketer und HR-Teams effizient Schulungsvideos mit HeyGen entwickeln?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, Marketer und HR-Teams zu befähigen, effizient Schulungsvideos zu erstellen, ohne komplexe Videoproduktionsfähigkeiten zu benötigen. Unsere KI-gesteuerten Tools stellen sicher, dass die Erstellung überzeugender Inhalte, die Ihre Ziele abdecken und Ihre Zielgruppe ansprechen, einfach und schnell ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo