1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf

Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten "KI-gestützten Videovorlagen" wählen, die für Lehrinhalte optimiert sind, oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr CPR-Trainingsvideo von Grund auf mit "Vorlagen & Szenen" zu erstellen.