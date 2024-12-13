Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo hinzuzufügen, Markenfarben auszuwählen und präzise Voiceovers und Untertitel zu generieren, um Ihre Kostenanalysevideos zu verbessern. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und konsistent mit Ihrer Markenidentität übermittelt wird.