Erstellen Sie Schulungsvideos zu Unternehmenswerten, die begeistern

Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und interne Kommunikation. Erstellen Sie authentische Videos zu Unternehmenswerten mit HeyGens flexiblen Vorlagen und Szenen.

386/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Video für aufstrebende Führungskräfte und das Management, das sich auf zentrale Unternehmenswerte konzentriert, die für das Führungstraining entscheidend sind. Dieses Video benötigt einen professionellen und inspirierenden visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer autoritativen Erzählung. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsstück für alle Mitarbeiter, das einen spezifischen Unternehmenswert und seine tägliche Anwendung hervorhebt. Der visuelle Stil sollte prägnant und informativ sein, mit positiver, beschwingter Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um Nachrichten schnell zu produzieren und bei Bedarf mit anpassbaren Skripten zu aktualisieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Video für potenzielle und aktuelle Mitarbeiter, das unser authentisches Storytelling zeigt, um die Auswirkungen unserer Unternehmenskultur und -werte zu veranschaulichen. Dieses Stück sollte einen nachvollziehbaren und lebendigen visuellen Stil mit modernen Grafiken und Bildschirmtexten haben, die die Kernbotschaften verstärken. Integrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um das visuelle Engagement zu erhöhen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos zu Unternehmenswerten erstellt

Produzieren Sie mühelos professionelle und wirkungsvolle Schulungsvideos zu Unternehmenswerten, die bei Ihrem Team Anklang finden und die Unternehmenskultur stärken, alles mit AI.

1
Step 1
Entwickeln Sie Ihr Skript
Erstellen Sie überzeugende Erzählungen und stimmen Sie Ihre Botschaft mit authentischen Storytelling-Prinzipien ab. Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um Ihre Ideen schnell in ein grundlegendes Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Stimmen
Verbessern Sie Ihre Inhalte, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und einer reichhaltigen Medienbibliothek wählen. Dies hilft, ansprechende Videos zu erstellen, die bei Ihren Mitarbeitern Anklang finden und Ihre Unternehmenswerte verkörpern.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen, um Konsistenz zu gewährleisten. Stärken Sie Ihre Unternehmenskultur durch eine visuell kohärente und professionelle Präsentation.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Bereiten Sie Ihr Video für die Verteilung vor, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte für verschiedene Plattformen erstellen. Liefern Sie wirkungsvolle Inhalte zur Mitarbeiterbindung, die Ihre Unternehmenswerte effektiv kommunizieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Pflegen Sie eine starke Unternehmenskultur

.

Erstellen Sie authentische Storytelling-Videos, die die Kernwerte des Unternehmens verkörpern, Mitarbeiter inspirieren und die Unternehmenskultur stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Schulungsvideos zu Unternehmenswerten helfen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, ansprechende Schulungsvideos zu Unternehmenswerten effizient zu erstellen, indem AI-Avatare und anpassbare Vorlagen genutzt werden. Dies hilft, die Unternehmenskultur zu artikulieren und fördert die Mitarbeiterbindung durch interne Kommunikation.

Kann HeyGen die Mitarbeiterbindung durch authentische Unternehmenskulturvideos verbessern?

Ja, HeyGen befähigt Sie, überzeugende Unternehmenskulturvideos und Mitarbeiterzeugnisse mit AI-Avataren zu produzieren, die authentisches Storytelling gewährleisten. Dieser Ansatz lässt Ihre Unternehmenswerte tief bei Ihrem Team anklingen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Videoersteller für Unternehmensschulungen und -entwicklung?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-gesteuerten Schulungsvideos für Szenarien wie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Führungskräftetraining. Seine intuitive Plattform und anpassbare Skripte ermöglichen die schnelle Produktion professioneller und ansprechender Videos.

Unterstützt HeyGen individuelles Branding für Inhalte zu Unternehmenswerten?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens und spezifische Farbpaletten in Ihre Schulungsvideos zu Unternehmenswerten zu integrieren. Dies garantiert eine konsistente Markenpräsenz in der gesamten internen Kommunikation.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo