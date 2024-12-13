Erstellen Sie Videos zur Unternehmenskultur, die Top-Talente anziehen
Stärken Sie Ihre Arbeitgebermarke und ziehen Sie Talente an. Produzieren Sie mühelos ansprechende Videos zur Unternehmenskultur aus Skripten mit den AI-Avataren von HeyGen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für aktuelle Mitarbeiter und zukünftige Rekruten wird ein authentisches 30-sekündiges Video zur Unternehmenskultur benötigt, um das Wesen Ihrer Unternehmenswerte und der täglichen Zusammenarbeit einzufangen. Streben Sie einen ansprechenden und freundlichen visuellen Stil an, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript für wirkungsvolle Botschaften und klare Untertitel verwenden, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video zur Unternehmenskultur, das sich auf die Förderung der Mitarbeiterbindung und die Stärkung Ihrer unverwechselbaren Arbeitgebermarke konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, selbstbewusst und wertschätzend sein und die Vorlagen & Szenen von HeyGen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um eine polierte und professionelle Erzählung für aktuelle Mitarbeiter und Branchenprofis zu schaffen.
Stellen Sie sich ein dynamisches 15-sekündiges Highlight zur Unternehmenskultur vor, das perfekt für soziale Medien geeignet ist, um schnell Talente anzuziehen und einen bestimmten, aufregenden Aspekt Ihres Arbeitsplatzes zu demonstrieren. Dieses kurze Video sollte die AI-Avatare von HeyGen verwenden, um eine schnelle, wirkungsvolle Botschaft zu übermitteln, die für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Exporten optimiert ist und mit einem lebhaften und trendigen Audiotrack geliefert wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Kulturvideos für soziale Medien.
Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos für soziale Medien, um Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren und Talente anzuziehen.
Onboarding & Training Engagement.
Verbessern Sie das Onboarding und die Bindung von Mitarbeitern, indem Sie ansprechende Kulturvideos in Schulungsprogramme integrieren.
Häufig Gestellte Fragen
Vereinfacht HeyGen die Erstellung wirkungsvoller Videos zur Unternehmenskultur?
Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Videos zur Unternehmenskultur, indem es Textskripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Dies rationalisiert Ihre Videoproduktion erheblich und erleichtert es, Ihre Unternehmenskultur konsequent zu präsentieren.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um unsere Arbeitgebermarke zu stärken und Top-Talente anzuziehen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und Talente durch dynamische Rekrutierungsvideos anzuziehen. Sie können Branding-Kontrollen nutzen, um Konsistenz zu gewährleisten, Mitarbeiter-Testimonials einbinden und AI-Avatare verwenden, um Ihre einzigartige Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren.
Wie kann HeyGen dabei helfen, Unternehmenswerte und Mitarbeitervergünstigungen zu präsentieren?
HeyGen unterstützt Sie, indem es Vorlagen und die Möglichkeit bietet, animierte Videos zu erstellen, die Ihre Unternehmenswerte und Mitarbeitervergünstigungen klar kommunizieren. Sie können auch authentische Mitarbeiter-Testimonials einfügen, um die Mitarbeiterbindung zu stärken und hervorzuheben, was Ihren Arbeitsplatz einzigartig macht.
Können HeyGen-Videos für verschiedene Plattformen und soziale Medien angepasst werden?
Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung Ihrer Videos zur Unternehmenskultur, einschließlich Größenanpassung für verschiedene soziale Medienplattformen. Mit Branding-Kontrollen, Stock-Media-Unterstützung und vielfältigen Vorlagen können Sie Ihre Videoproduktion an jeden Kanal anpassen und Ihre Reichweite maximieren.