Erstellen Sie Videos zur Unternehmenskultur, die Top-Talente anziehen

Stärken Sie Ihre Arbeitgebermarke und ziehen Sie Talente an. Produzieren Sie mühelos ansprechende Videos zur Unternehmenskultur aus Skripten mit den AI-Avataren von HeyGen.

475/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für aktuelle Mitarbeiter und zukünftige Rekruten wird ein authentisches 30-sekündiges Video zur Unternehmenskultur benötigt, um das Wesen Ihrer Unternehmenswerte und der täglichen Zusammenarbeit einzufangen. Streben Sie einen ansprechenden und freundlichen visuellen Stil an, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript für wirkungsvolle Botschaften und klare Untertitel verwenden, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video zur Unternehmenskultur, das sich auf die Förderung der Mitarbeiterbindung und die Stärkung Ihrer unverwechselbaren Arbeitgebermarke konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, selbstbewusst und wertschätzend sein und die Vorlagen & Szenen von HeyGen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um eine polierte und professionelle Erzählung für aktuelle Mitarbeiter und Branchenprofis zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein dynamisches 15-sekündiges Highlight zur Unternehmenskultur vor, das perfekt für soziale Medien geeignet ist, um schnell Talente anzuziehen und einen bestimmten, aufregenden Aspekt Ihres Arbeitsplatzes zu demonstrieren. Dieses kurze Video sollte die AI-Avatare von HeyGen verwenden, um eine schnelle, wirkungsvolle Botschaft zu übermitteln, die für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Exporten optimiert ist und mit einem lebhaften und trendigen Audiotrack geliefert wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur Unternehmenskultur erstellt

Erstellen Sie überzeugende Videos, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren und Top-Talente mit den intuitiven Tools von HeyGen anziehen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Wählen Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an "Vorlagen & Szenen", die für die Unternehmenskultur entwickelt wurden, oder geben Sie direkt Ihr Skript ein, um sofort Videoinhalte zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Stimme
Erwecken Sie Ihre Geschichte zum Leben, indem Sie einen passenden "AI-Avatar" auswählen, der Ihr Team oder Ihre Werte repräsentiert, und kombinieren Sie ihn mit einem natürlich klingenden Voiceover.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und verbessern Sie die visuellen Elemente
Integrieren Sie Ihre "Branding-Kontrollen" wie Logos und Markenfarben. Bereichern Sie Ihr Video weiter mit Medien aus der Stock-Bibliothek und fügen Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kulturgeschichte
Nutzen Sie "Größenanpassung & Exporte", um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren, sodass es einfach in sozialen Medien oder bei Rekrutierungsbemühungen geteilt werden kann.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Videos zu Unternehmenswerten

.

Entwickeln Sie inspirierende Videos, die Unternehmenswerte kommunizieren und Ihre aktuellen und zukünftigen Mitarbeiter motivieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Vereinfacht HeyGen die Erstellung wirkungsvoller Videos zur Unternehmenskultur?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Videos zur Unternehmenskultur, indem es Textskripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Dies rationalisiert Ihre Videoproduktion erheblich und erleichtert es, Ihre Unternehmenskultur konsequent zu präsentieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um unsere Arbeitgebermarke zu stärken und Top-Talente anzuziehen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und Talente durch dynamische Rekrutierungsvideos anzuziehen. Sie können Branding-Kontrollen nutzen, um Konsistenz zu gewährleisten, Mitarbeiter-Testimonials einbinden und AI-Avatare verwenden, um Ihre einzigartige Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren.

Wie kann HeyGen dabei helfen, Unternehmenswerte und Mitarbeitervergünstigungen zu präsentieren?

HeyGen unterstützt Sie, indem es Vorlagen und die Möglichkeit bietet, animierte Videos zu erstellen, die Ihre Unternehmenswerte und Mitarbeitervergünstigungen klar kommunizieren. Sie können auch authentische Mitarbeiter-Testimonials einfügen, um die Mitarbeiterbindung zu stärken und hervorzuheben, was Ihren Arbeitsplatz einzigartig macht.

Können HeyGen-Videos für verschiedene Plattformen und soziale Medien angepasst werden?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung Ihrer Videos zur Unternehmenskultur, einschließlich Größenanpassung für verschiedene soziale Medienplattformen. Mit Branding-Kontrollen, Stock-Media-Unterstützung und vielfältigen Vorlagen können Sie Ihre Videoproduktion an jeden Kanal anpassen und Ihre Reichweite maximieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo