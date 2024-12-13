Erstellen Sie Copywriting-Schulungsvideos: Ihr AI-Leitfaden

Verwandeln Sie Ihr Fachwissen in leistungsstarke Online-Kurse. Unsere AI-Avatare helfen Ihnen, mühelos hochwertige, geskriptete Schulungsvideos zu erstellen.

486/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein modernes und inspirierendes 45-sekündiges Video, das sich an Content-Ersteller und Solopreneure richtet und die Einfachheit der Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen zur Erstellung effektiver Vorlagen für Copywriting-Schulungsvideos veranschaulicht. Das Video sollte einen mitreißenden Soundtrack und saubere, minimalistische Visuals haben, die automatische Untertitel/Captions hervorheben, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein autoritatives 60-sekündiges AI-Schulungsvideo für Unternehmensausbilder und L&D-Profis, das sich darauf konzentriert, wie komplexe Skripte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität in klare, instruktive Inhalte verwandelt werden können. Der visuelle Stil sollte professionell und informativ sein, relevante Stockmedien aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung zur Veranschaulichung von Konzepten einbeziehen, gepaart mit einer ruhigen und erklärenden Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für freiberufliche Texter und digitale Agenturen, das die Flexibilität zeigt, Schulungsvideos anzupassen und sie für verschiedene Plattformen mit HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis zu optimieren. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant und schnelllebig sein, schnelle Bearbeitungen demonstrieren und verschiedene AI-Avatare zeigen, um unterschiedliche Lernmodule darzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Copywriting-Schulungsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle Copywriting-Schulungsvideos mit AI-gestützten Vorlagen und anpassbaren Funktionen, die Ihren Videoproduktionsprozess optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professionell gestalteter Vorlagen für Copywriting-Schulungsvideos wählen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um es sofort von Text zu Video zu konvertieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre AI-Avatare und Inhalte hinzu
Passen Sie Ihr Schulungsvideo an, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit Sprachgenerierung und relevanten Medien.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Untertitel an
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen für Farben und Logos. Stellen Sie Zugänglichkeit und Engagement sicher, indem Sie Ihrem Video automatisch Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Schulungsvideos
Sobald Ihre Copywriting-Schulungsvideos fertig sind, finalisieren und laden Sie sie herunter. Nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um sie an verschiedene Plattformen und Zielgruppenbedürfnisse anzupassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Copywriting-Konzepte

.

Verwandeln Sie komplexe Copywriting-Fähigkeiten in klare, leicht verständliche Tutorial-Videos, um das Verständnis und die Lernergebnisse für alle Fähigkeitsstufen zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Copywriting-Schulungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Copywriting-Schulungsvideos mit AI-gestützten Videovorlagen zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript in unseren kostenlosen Text-zu-Video-Generator ein, und unsere Plattform verwandelt es in professionellen, ansprechenden Inhalt, was Ihren Videoproduktionsprozess erheblich beschleunigt.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Schulungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre AI-Schulungsvideos. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen, markenspezifische Szenen einfügen und Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Schulungsinhalt perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens und dem spezifischen Lehrplan für Copywriting-Fähigkeiten übereinstimmt.

Kann HeyGen realistische AI-Sprecher und Voiceovers für meine Online-Kurse generieren?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, realistische AI-Sprecher und hochwertige Voiceovers zu generieren, was es ideal für Online-Kurse und Tutorial-Videos macht. Unsere fortschrittlichen AI-Avatare vermitteln Ihre Botschaft klar und natürlich, steigern das Engagement der Lernenden und machen Ihre Schulungsvideos wirkungsvoller.

Vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Tutorial-Videos?

HeyGen vereinfacht den gesamten Videoproduktionsablauf für Tutorial-Videos durch seine intuitive Plattform und AI-gestützte Tools. Sie können mühelos Voiceovers hinzufügen und automatisch genaue Untertitel generieren, was die Erstellung hochwertiger, professioneller Schulungsinhalte ohne umfangreiche Videoerfahrung erleichtert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo