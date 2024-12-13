Erstellen Sie mühelos Videos zu Copywriting-Best-Practices

Verwandeln Sie Ihr Copywriting-Wissen in ansprechende Videos mit KI-Avataren, um komplexe Best Practices leicht verständlich zu machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein fesselndes 90-Sekunden-Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, wie man überzeugende Werbetexte schreibt, mit dynamischen, freundlichen Visuals und einem klaren, gesprächigen Ton, der von HeyGens KI-Avataren und Voiceover-Generierung erzeugt wird, um den Inhalt hochgradig nachvollziehbar und leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-Minuten-Trainingsvideo für Vertriebsleiter, das fortgeschrittene Copywriting-Strategien zur Lead-Generierung umreißt, mit animierten, illustrativen Visuals und einer unterstützenden, klaren Stimme, mühelos erstellt aus einem anpassbaren Videoskript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine perfekte Abstimmung mit den Lernzielen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video für globale Marketer, das die Kraft prägnanten Copywritings für soziale Medien demonstriert, mit modernen, eleganten Visuals und verschiedenen, klaren Sprachoptionen, und nutzen Sie HeyGens Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit über verschiedene Sprachen und Zielgruppen hinweg.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zu Copywriting-Best-Practices erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Videos zu Copywriting-Best-Practices mit HeyGens intuitiven KI-Tools und anpassbaren Vorlagen, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller "KI-gestützter Vorlagen", die für Bildungsinhalte entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Videoskript von Grund auf zu entwickeln.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihren Inhalt
Fügen Sie Ihren Text zu den Copywriting-Best-Practices in den Skripteditor ein und nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um automatisch Videoszenen zu generieren, die mit Ihrem Inhalt übereinstimmen.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Avatare und Voiceovers hinzu
Erwecken Sie Ihr Video zum Leben, indem Sie einen "KI-Avatar" auswählen, der Ihren Inhalt präsentiert. Verstärken Sie Ihre Botschaft weiter mit einem natürlich klingenden Voiceover, indem Sie deren Erscheinung und Stimme an Ihre Marke anpassen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr ansprechendes Video
Überprüfen Sie Ihr Video, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie es dann mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" in Ihrem gewünschten Format. Teilen Sie Ihre "ansprechenden Videos", um Ihr Publikum über Copywriting-Best-Practices zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbreiten Sie Best Practices in sozialen Medien

Erzeugen Sie schnell ansprechende Videos für soziale Medien, um Copywriting-Best-Practices und Tipps mit Ihrem Publikum zu teilen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, qualitativ hochwertige, ansprechende Videos effizient zu erstellen?

HeyGen nutzt KI-gestützte Vorlagen und einen kostenlosen Text-zu-Video-Generator, um die Videoproduktion zu optimieren. Sie können Ihre Skripte schnell in professionelle Videos verwandeln, indem Sie realistische KI-Avatare und Voiceovers verwenden, um komplexe technische Prozesse zugänglich zu machen.

Bietet HeyGen Lösungen zur Erstellung von "Copywriting-Best-Practices-Videos" an?

Absolut! HeyGen bietet Vorlagen für Copywriting-Best-Practices-Videos, mit denen Sie ganz einfach Videos zu Copywriting-Best-Practices erstellen können. Sie können diese Vorlagen mit Ihrem spezifischen Inhalt anpassen und anpassbare Videoskripte für eine wirkungsvolle Erzählweise nutzen.

Welche Arten von KI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet Nutzern fortschrittliche KI, einschließlich realistischer KI-Avatare und einer Vielzahl von KI-Sprachschauspieler-Optionen. Unsere Plattform unterstützt auch mehrsprachige Voiceovers, die alle über intuitive KI-Tools zugänglich sind, die für eine nahtlose Videoproduktion entwickelt wurden.

Wer kann von der Nutzung von HeyGen für seine Videoinhalte profitieren?

HeyGen ist ideal für Marketer, Trainer und Vertriebsleiter, die ansprechende Videos mit Leichtigkeit produzieren möchten. Ob für Schulungen, Verkaufsgespräche oder Fundraising-Aktivitäten, unsere Plattform vereinfacht die Videoproduktion für vielfältige Anwendungen.

