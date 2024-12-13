Erstellen Sie Orientierungsvideos für Auftragnehmer mit AI

Beschleunigen Sie das Training von Auftragnehmern mit vielfältigen Vorlagen & Szenen für ansprechende und konforme Sicherheitsvideos für Ihre globale Belegschaft.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dringendes 60-sekündiges Arbeitssicherheits-Trainingsvideo für alle Auftragnehmer, das die Einhaltung kritischer OSHA-Vorschriften betont. Dieses informative Video sollte einen klaren visuellen Stil, eine einfache Audioführung haben und HeyGens Untertitel verwenden, um sicherzustellen, dass jede Sicherheitsrichtlinie klar verstanden und zugänglich ist.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein praktisches 30-sekündiges Video vor, das Auftragnehmer durch spezifische Sicherheitsverfahren auf der Baustelle führt. Dieses dynamische Video, das für Auftragnehmer gedacht ist, die präzise Anweisungen benötigen, könnte reale Beispiele mit Unterstützung aus HeyGens Medienbibliothek/Stock zeigen, begleitet von einer prägnanten, instruktiven Erzählung für maximale Klarheit.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein poliertes 50-sekündiges Video, das zeigt, wie HR- und Sicherheitsmanager einfach professionelle, markengerechte Orientierungsvideos für Auftragnehmer erstellen können. Mit einem Unternehmensstil und einer optimistischen Stimme hebt dieser Vorschlag die Effizienz von HeyGens Vorlagen & Szenen hervor, um hochwertige Trainings- und Bildungsvideos zu entwickeln, die auf ihre Marke zugeschnitten sind.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Orientierungsvideos für Auftragnehmer erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Orientierungsvideos für Auftragnehmer, die Arbeitssicherheit und effizientes Onboarding mit unserer AI-gestützten Plattform sicherstellen.

Step 1
Wählen Sie Ihren Inhalt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unseren vielfältigen Vorlagen & Szenen oder fügen Sie Ihr bestehendes Orientierungsskript direkt in die Plattform ein. Dies bildet die Grundlage Ihres Sicherheitstrainingsvideos.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Heben Sie Ihre Botschaft hervor, indem Sie aus einer Reihe realistischer AI-Avatare wählen, um Ihre Orientierung zu präsentieren, und machen Sie sie für alle Auftragnehmer ansprechend und leicht verständlich.
Step 3
Anwenden von Branding & Zugänglichkeit
Verwenden Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Firmenlogo und Ihre Farben zu integrieren. Verbessern Sie Klarheit und Konformität für eine globale Belegschaft, indem Sie Untertitel und Voiceovers in mehreren Sprachen hinzufügen.
Step 4
Export zur Bereitstellung
Erstellen Sie mühelos Ihr finales Orientierungsvideo für Auftragnehmer. Exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die nahtlose Integration in Ihre Onboarding- oder Lernmanagementsysteme.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Sicherheitsverfahren

Vermitteln Sie klar komplexe Sicherheitsvorschriften und standortspezifische Verfahren, um kritische Informationen für alle Auftragnehmer zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Orientierungsvideos für Auftragnehmer in meinem Unternehmen vereinfachen?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktion professioneller Onboarding- und Sicherheitstrainingsvideos für Auftragnehmer zu vereinfachen. HR- und Sicherheitsmanager können AI-Avatare und diverse Vorlagen nutzen, um schnell ansprechende und konforme Inhalte zu erstellen.

Unterstützt HeyGen die Markenbildung und Lokalisierung für globale Trainingsprogramme für Auftragnehmer?

Absolut. HeyGen bietet robuste Anpassungs- und Branding-Tools, mit denen Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens nahtlos in Ihre Videos integrieren können. Sie können auch Videolokalisierungsfunktionen wie Untertitel und Voiceovers nutzen, um Ihre globale Belegschaft effektiv zu erreichen.

Welche Art von Sicherheitstrainingsvideos kann ich mit HeyGen erstellen, um die OSHA-Konformität sicherzustellen?

Mit HeyGen können Sie problemlos wirkungsvolle Sicherheitstrainingsvideos erstellen, die kritische Themen wie OSHA-Konformität und Sicherheitsverfahren auf der Baustelle behandeln. Unsere AI-Avatare liefern wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit klar und konsistent an alle Ihre Auftragnehmer.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare die Effektivität von Trainings- und Bildungsvideos für Auftragnehmer?

HeyGens realistische AI-Avatare erwecken Ihre Trainings- und Bildungsvideos für Auftragnehmer zum Leben, indem sie komplexe Informationen ansprechender und leichter verständlich machen. Sie bieten einen professionellen und konsistenten Präsentator für all Ihre AI-Videokreationsbedürfnisse und steigern die Lernretention.

