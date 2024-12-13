Erstellen Sie mühelos Einführungsvideos für Auftragnehmer
Vereinfachen Sie das Onboarding und stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften mühelos sicher mit ansprechenden AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Einführungsvideo für Auftragnehmer, um externes Personal mit den Kernwerten und Betriebsabläufen unseres Unternehmens vertraut zu machen und deren Engagement von Anfang an zu steigern. Verwenden Sie einen dynamischen und visuell ansprechenden Stil mit fließenden Übergängen und mitreißender Hintergrundmusik, indem Sie das Skript direkt in ein Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion umwandeln. Untertitel sollten zur Barrierefreiheit enthalten sein.
Erstellen Sie ein informatives 90-sekündiges Video, das sich auf die Einhaltung von Vorschriften für internationale Auftragnehmer konzentriert und spezifische rechtliche Anforderungen in einer sachlichen und grafisch reichen Weise darstellt. Das Video sollte HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte nutzen und professionelle Sprachgenerierung verwenden, mit umfassenden Untertiteln zur Unterstützung mehrsprachiger Optionen und um das Verständnis in diversen Teams zu gewährleisten.
Entwickeln Sie ein einladendes 30-sekündiges Video für neue Auftragnehmer, das als erste Onboarding-Nachricht dient, ihre unmittelbaren Aufgaben umreißt und wichtige Teammitglieder vorstellt. Der visuelle Stil sollte modern und prägnant sein, mit einem AI-Avatar als freundlichem Bildschirmmoderator und einer warmen Stimme, die effektiv zu einem reibungslosen Einführungserlebnis für Auftragnehmer beiträgt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Einführungsprogramme global erweitern.
Produzieren Sie schnell zahlreiche Einführungsvideos für Auftragnehmer, um eine vielfältige globale Belegschaft mit mehrsprachigen Optionen und zugänglichen Inhalten zu erreichen.
Engagement beim Onboarding von Auftragnehmern steigern.
Verbessern Sie das Engagement und die Wissensbeibehaltung in Einführungen für Auftragnehmer durch dynamische AI-Avatare und interaktive Videoelemente, die das Lernen effektiv machen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Einführungsvideos vereinfachen?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videotechnologie und anpassbare Vorlagen, um die Produktion hochwertiger Einführungsvideos zu vereinfachen. Sie können Skripte mühelos in ansprechende Videoinhalte umwandeln, indem Sie lebensechte AI-Avatare verwenden, was die Zeit und Ressourcen erheblich reduziert, die normalerweise für die traditionelle Videoproduktion erforderlich sind.
Kann HeyGen effektive Sicherheitsvideos für Auftragnehmer erstellen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, umfassende und überzeugende Sicherheitsvideos speziell für Auftragnehmer zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um kritische Sicherheitsinformationen klar zu kommunizieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen, was das Verständnis und die Beibehaltung unter Ihrer Belegschaft verbessert.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um das Engagement in Onboarding-Videos zu steigern?
HeyGen steigert das Engagement und die Beibehaltung im Onboarding mit dynamischen AI-Avataren, anpassbaren Videovorlagen und der Möglichkeit, Voiceovers und Untertitel hinzuzufügen. Die Plattform unterstützt auch mehrsprachige Optionen, sodass Sie personalisierte Erlebnisse schaffen können, die bei einer vielfältigen globalen Belegschaft Anklang finden.
Wie macht HeyGen die Erstellung überzeugender AI-Videos für Unternehmen zugänglich?
HeyGen macht die Erstellung von AI-Videos zugänglich, indem es intuitive, AI-gesteuerte Tools bereitstellt, die Text mühelos in professionelle Videos verwandeln. Unternehmen können eine breite Palette von AI-Avataren und Branding-Kontrollen nutzen, um schnell und kostengünstig hochwertige, markenkonforme Inhalte zu produzieren, ohne umfangreiche Videoproduktionserfahrung zu benötigen.