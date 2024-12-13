Erstellen Sie mühelos KI-Vertragsprüfungs-Videos
Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten, um komplexe Klauseln klar zu erklären und Risiken zu kennzeichnen, und verwandeln Sie sofortige Analysen in umsetzbare Erkenntnisse.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erkunden Sie ein 45-sekündiges Video, das zeigt, wie die Plattform effektiv Risiken kennzeichnen und Klauseln in komplexen Verträgen erklären kann. Dieses Video ist auf Unternehmensrechtsabteilungen und Compliance-Beauftragte zugeschnitten und erfordert einen informativen und klaren visuellen Stil mit einer selbstbewussten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung und Untertitel, um sicherzustellen, dass jedes wichtige Detail kommuniziert wird.
Erleben Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video, das den nahtlosen Prozess des Hochladens eines Vertrags und der Nutzung des Microsoft Word Add-Ins zur Überprüfung sowie den Export nach Word oder PDF hervorhebt. Dieses Video richtet sich an Legal-Tech-Enthusiasten und Paralegals und erfordert einen ruhigen, klaren Anleitungsstil mit Schritt-für-Schritt-Visualisierungen. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um die Benutzerreise effektiv zu strukturieren.
Entdecken Sie ein 30-sekündiges Video, das die ausgeklügelte Intelligenz hinter dem Dienst betont, insbesondere dass die KI von Anwälten trainiert wird, und wie Benutzer mit dem Vertrag chatten können, um Checklisten zu erstellen. Zielgruppe sind Anwaltskanzleien und Unternehmensrechtsabteilungen. Das Video sollte einen anspruchsvollen, vertrauenswürdigen visuellen Stil mit einer autoritativen Stimme haben. Integrieren Sie HeyGens KI-Avatare, um wichtige Funktionen glaubwürdig zu präsentieren.
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Entwicklung von juristischen Schulungen & Erklärungen.
Erstellen Sie Videokurse, die Juristen und Kunden lehren, Verträge effektiv zu prüfen, Risiken zu kennzeichnen und komplexe Klauseln mit klaren KI-Videos zu erklären.
Entmystifizierung von Vertragssprache.
Nutzen Sie KI-Videos, um komplexe juristische Themen und Vertragsklauseln zu vereinfachen, damit die Ergebnisse der Vertragsprüfung für alle Beteiligten zugänglicher und verständlicher werden.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erstellt HeyGen professionelle Videos?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln. Sie geben einfach Ihren Text ein, und HeyGen generiert ein hochwertiges Video mit einem realistischen Präsentator.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen wählen und eine umfassende Medienbibliothek für vielfältige Inhaltserstellung nutzen.
Unterstützt HeyGen verschiedene Video-Exportformate?
Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Videos für jede Plattform bereit sind, indem flexible Größenanpassungen des Seitenverhältnisses und diverse Exportoptionen angeboten werden. Das bedeutet, dass Ihre KI-generierten Inhalte auf verschiedenen sozialen Medienkanälen und Präsentationen perfekt aussehen.
Kann HeyGen meinen Videos Sprachübertragungen und Untertitel hinzufügen?
Absolut. HeyGen verfügt über eine robuste Sprachgenerierung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Skripte mit natürlich klingendem Audio zum Leben zu erwecken. Zusätzlich generiert es automatisch Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement der Zuschauer zu verbessern.