Erkunden Sie ein 45-sekündiges Video, das zeigt, wie die Plattform effektiv Risiken kennzeichnen und Klauseln in komplexen Verträgen erklären kann. Dieses Video ist auf Unternehmensrechtsabteilungen und Compliance-Beauftragte zugeschnitten und erfordert einen informativen und klaren visuellen Stil mit einer selbstbewussten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung und Untertitel, um sicherzustellen, dass jedes wichtige Detail kommuniziert wird.
Beispiel-Prompt 2
Erleben Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video, das den nahtlosen Prozess des Hochladens eines Vertrags und der Nutzung des Microsoft Word Add-Ins zur Überprüfung sowie den Export nach Word oder PDF hervorhebt. Dieses Video richtet sich an Legal-Tech-Enthusiasten und Paralegals und erfordert einen ruhigen, klaren Anleitungsstil mit Schritt-für-Schritt-Visualisierungen. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um die Benutzerreise effektiv zu strukturieren.
Beispiel-Prompt 3
Entdecken Sie ein 30-sekündiges Video, das die ausgeklügelte Intelligenz hinter dem Dienst betont, insbesondere dass die KI von Anwälten trainiert wird, und wie Benutzer mit dem Vertrag chatten können, um Checklisten zu erstellen. Zielgruppe sind Anwaltskanzleien und Unternehmensrechtsabteilungen. Das Video sollte einen anspruchsvollen, vertrauenswürdigen visuellen Stil mit einer autoritativen Stimme haben. Integrieren Sie HeyGens KI-Avatare, um wichtige Funktionen glaubwürdig zu präsentieren.
Wie man Vertragsprüfungs-Videos erstellt

Vereinfachen Sie die Erklärung komplexer juristischer Dokumente. Erstellen Sie schnell und klar professionelle Vertragsprüfungs-Videos, die Ihrem Publikum helfen, wichtige Klauseln und gekennzeichnete Risiken mühelos zu verstehen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Prüfskript
Entwerfen Sie die wichtigsten Punkte für Ihr "Vertragsprüfungs"-Video. Unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte einfach in eine überzeugende visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an "KI-Avataren", um Ihre Vertragsprüfung mit einer professionellen und ansprechenden Präsenz zu präsentieren.
3
Step 3
Passen Sie die visuellen Elemente an
Wenden Sie die "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" Ihrer Firma an, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren. Verbessern Sie das Video, um visuell "Klauseln zu erklären" oder komplexe juristische Konzepte darzustellen.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr "KI-Vertragsprüfungs"-Video, indem Sie "Untertitel" für eine verbesserte Zugänglichkeit hinzufügen. Teilen Sie Ihr Video mühelos auf verschiedenen Plattformen.

Verbesserung des Vertragsprüfungstrainings

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote in juristischen Schulungssitzungen, indem Sie dynamische KI-Videos erstellen, die erklären, wie man Verträge prüft und kritische Probleme identifiziert.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt HeyGen professionelle Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln. Sie geben einfach Ihren Text ein, und HeyGen generiert ein hochwertiges Video mit einem realistischen Präsentator.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen wählen und eine umfassende Medienbibliothek für vielfältige Inhaltserstellung nutzen.

Unterstützt HeyGen verschiedene Video-Exportformate?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Videos für jede Plattform bereit sind, indem flexible Größenanpassungen des Seitenverhältnisses und diverse Exportoptionen angeboten werden. Das bedeutet, dass Ihre KI-generierten Inhalte auf verschiedenen sozialen Medienkanälen und Präsentationen perfekt aussehen.

Kann HeyGen meinen Videos Sprachübertragungen und Untertitel hinzufügen?

Absolut. HeyGen verfügt über eine robuste Sprachgenerierung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Skripte mit natürlich klingendem Audio zum Leben zu erwecken. Zusätzlich generiert es automatisch Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement der Zuschauer zu verbessern.

