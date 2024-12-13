Vertragsverwaltungssystem-Schulungsvideos: Beherrschen Sie Ihr CMS

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos für das Vertragsverwaltungssystem mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Compliance und Effizienz zu verbessern.

464/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 90-sekündiges Anleitungsvideo, das sich auf "Navigieren eines Vertragsdatensatzes" und allgemeine "CMS-Navigation" konzentriert, für jeden Nutzer, der bestehende Vertragsdetails überprüfen muss. Der visuelle Stil sollte ein interaktiver Rundgang sein, der animierte Highlights und eine freundliche, informative Stimme nutzt, die über HeyGens Sprachgenerierung erstellt wird, um ein reibungsloses Lernerlebnis zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein direktes 45-sekündiges Mikro-Lernvideo, das den Prozess der "Genehmigung einer Vertragsanfrage" speziell für Manager und Genehmiger im Vertragsworkflow veranschaulicht. Dieses prägnante Tutorial wird einen visuell auffälligen und autoritativen Stil annehmen, der dynamische Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzt, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Genehmigungsschritte mit Bildschirmtext-Hinweisen und professionellem Audio hervorgehoben werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein detailliertes 2-minütiges Schulungsmodul zur Erreichung von "Effektivem Suchen im CMS", das sich an Power-User und diejenigen richtet, die häufig Vertragsinformationen abrufen. Das Video sollte eine effiziente Demonstration mit klaren visuellen Darstellungen bieten, die sich auf wichtige Suchparameter und erweiterte Filteroptionen konzentriert, unter Verwendung von HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten für optimale Ansicht auf allen Plattformen, unterstützt durch präzise Erzählung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für das Vertragsmanagement erstellt

Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke AI-Videoplattform, um ansprechende und informative Schulungsinhalte für Ihr Vertragsverwaltungssystem effizient zu entwickeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Skizzieren Sie die wichtigsten Themen für Ihre Schulungsvideos zum Vertragsverwaltungssystem. Schreiben Sie ein klares und prägnantes Skript, bereit für HeyGens nahtlose Text-zu-Video-Funktion.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und AI-Avatar
Wählen Sie einen professionellen AI-Avatar und eine geeignete Vorlage oder Szene, um komplexe Themen wie CMS-Navigation visuell darzustellen und ein ansprechendes Lernerlebnis zu bieten.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceover und Untertitel
Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken. Fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und detaillierte Verfahren wie das Erstellen einer Vertragsanfrage zu verdeutlichen.
4
Step 4
Anwenden von Branding und Export
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation an, einschließlich Logos und Farben. Exportieren Sie Ihr fertiges Video im idealen Seitenverhältnis, bereit, um Ihren Vertragsverwaltungsprozess effektiv zu kommunizieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Engagement und die Behaltensquote im Training

.

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement der Lernenden erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung für kritische Vertragsmanagementverfahren zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für das Vertragsverwaltungssystem vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Schulungsvideos für das Vertragsverwaltungssystem zu erstellen, indem Sie Ihre technischen Skripte in dynamische Videoinhalte mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers verwandeln, wodurch Ihr gesamter Vertragsverwaltungsprozess optimiert wird.

Kann HeyGen bei der Demonstration technischer Prozesse wie Vertragsanfrage und -genehmigung helfen?

Absolut, HeyGen erleichtert es, detaillierte Anleitungen für technische Prozesse wie "Erstellen einer Vertragsanfrage" und "Genehmigung einer Vertragsanfrage" zu erstellen, indem Text-zu-Video-Funktionen und anpassbare Vorlagen verwendet werden, um jeden Schritt klar zu veranschaulichen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Darstellung der CMS-Navigation und fortgeschrittener Benutzerfunktionen?

HeyGen bietet flexible Vorlagen und Unterstützung durch eine Medienbibliothek, um komplexe "CMS-Navigation" sowohl für grundlegende Benutzer als auch für "Navigieren im CMS als Power-User" effektiv zu demonstrieren, einschließlich effektiver Suche und Datenverwaltung, um klare und konsistente Anweisungen zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen diverse technische Schulungsbedürfnisse für Vertragsdiligence?

HeyGen unterstützt diverse technische Schulungen für "Vertrags- und Sorgfaltspflicht" durch die einfache Erstellung von Videos mit verschiedenen Seitenverhältnissen und das Einbetten von Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zu Themen wie "Verträge und Bestellungen in Beschaffungsverträgen" auf allen Plattformen zugänglich und professionell sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo