Erstellen Sie Vertragskonformitätsvideos mit KI-Avataren

Automatisieren Sie Schulungen mit KI-Avataren und individuell gestalteten Szenen für ansprechende, konforme Inhalte, die das Risiko für Ihre HR-Teams reduzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie für Betriebsleiter und Rechtsabteilungen ein dynamisches 90-sekündiges Anleitungsvideo, das visuell 'Automatisierte Vertragsabläufe' detailliert, um effektiv 'Risiken zu reduzieren'. Nutzen Sie HeyGens Untertitel für Klarheit auf dem Bildschirm und erzeugen Sie eine lebhafte, präzise Erzählung durch Text-zu-Video aus dem Skript, um den Prozess leicht nachvollziehbar zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Ein 2-minütiges Erklärvideo ist entscheidend für Compliance-Beauftragte und Dokumentenadministratoren, um den effizienten Prozess zur 'Bearbeitung von Vertragskonformitätsdokumenten' und zur Überwachung von 'Konformitätsstatus' zu veranschaulichen. Diese interaktive, schrittweise Anleitung wird HeyGens Vorlagen und Szenen für visuelle Betonung nutzen, geliefert mit einer freundlichen und hilfreichen KI-Stimme, die durch Sprachsynthese erzeugt wird.
Beispiel-Prompt 3
Heben Sie die Fähigkeiten von 'KI-gestützten Datenextraktionstools' und nahtlosem 'Vergleichen von Dokumentversionen' in einem prägnanten 60-sekündigen Informationsvideo hervor, das sich an Vertragsanalysten und juristische Teams richtet. Der visuelle Stil sollte sauber und direkt sein, verstärkt durch relevantes B-Roll aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, mit einem sachkundigen KI-Avatar, der eine klare Erklärung liefert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Videos zur Vertragskonformität erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle, ansprechende Videos zur Vertragskonformität und Schulung mit KI-Avataren und intuitiven Tools, um Ihr Team informiert und konform zu halten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie eine Vorlage für Vertragskonformitätsvideos auswählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihr Schulungsvideo von Grund auf mit unseren vielfältigen Vorlagen und Szenen zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und einen KI-Avatar hinzu
Geben Sie Ihr Skript für die Konformitätsinhalte ein und wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Botschaft mit professioneller Sprachsynthese und visueller Präsenz zu übermitteln.
3
Step 3
Passen Sie visuelle Elemente und Branding an
Verbessern Sie Ihr Video mit individuell gestalteten Szenen, integrieren Sie Ihr Firmenlogo und passen Sie die Farben an, um den Richtlinien Ihrer Organisation zu entsprechen, indem Sie unsere Branding-Kontrollen (Logo, Farben) verwenden.
4
Step 4
Erstellen und teilen Sie Ihr Video
Produzieren Sie Ihr endgültiges Schulungsvideo zur Vertragskonformität und exportieren Sie es mühelos im gewünschten Seitenverhältnis für eine nahtlose Verteilung an Ihr Team, indem Sie unsere Funktionen zur Größenanpassung und zum Exportieren des Seitenverhältnisses nutzen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Vertragsinformationen

Klären Sie komplexe Vertragsbedingungen und Konformitätsanforderungen durch visuell ansprechende und leicht verständliche, KI-generierte Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos zur Vertragskonformität?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript, um die Produktion von Videos zur Vertragskonformität zu vereinfachen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Konformitätsdokumentation schnell in ansprechende Schulungsvideos für automatisierte Vertragsabläufe zu verwandeln, ohne Schauspieler oder aufwendige Dreharbeiten zu benötigen.

Kann HeyGen helfen, Inhalte zur Vertragskonformität für spezifische CLM-Software-Schulungen anzupassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Tools zur Anpassung Ihrer Videos, einschließlich individuell gestalteter Szenen und Logo-Integration, was es ideal für das Training von Vertragsmanagementsystemen macht. Sie können Ihre Inhalte speziell anpassen, um Funktionen Ihrer CLM-Software oder anderer Vertragsmanagement-Tools zu demonstrieren.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Zugänglichkeit in der Konformitätsschulung?

HeyGen bietet robuste Sprachsynthese und automatische Untertitel, um Ihre Konformitätsschulung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Unsere Plattform unterstützt mehrsprachige Sprachsynthesen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften zur Vertragskonformität von allen Teammitgliedern klar verstanden werden, unabhängig von ihrer Muttersprache.

Wie schnell kann ich mit HeyGen professionelle Videos zur Vertragskonformität erstellen?

Mit HeyGens intuitiver Plattform können Sie schnell Videos zur Vertragskonformität erstellen, indem Sie unsere spezialisierte Vorlage für Vertragskonformitätsvideos verwenden. Unsere KI-gesteuerte Videoinhaltserstellung beschleunigt den Prozess erheblich und hilft Organisationen, wichtige Schulungsvideos effizient zu verbreiten und das Risiko von Nichtkonformität zu reduzieren.

