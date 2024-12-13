Erstellen Sie Vertragsgrundlagen-Videos einfach mit KI

Erstellen Sie schneller ansprechende Vertragsgrundlagen-Videos für HR-Training oder Verkaufsschulungen mit HeyGens leistungsstarken KI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für HR-Profis und Manager, das sich auf wesentliche Vertragsgrundlagen für "HR-Trainingssessions" konzentriert. Das Video sollte ein modernes, unternehmerisches visuelles Design mit klarer, direkter Erzählung aufweisen. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell eine polierte Präsentation zusammenzustellen, die Compliance und Best Practices in einem leicht verständlichen Format hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Video, das speziell für die "Verkaufsteamschulung" zugeschnitten ist und die wesentlichen Vertragselemente abdeckt, die sie für effektive Kundenverhandlungen verstehen müssen. Der visuelle Ansatz sollte dynamisch und überzeugend sein, gepaart mit einer selbstbewussten, motivierenden Audioaufnahme. Verwenden Sie HeyGens leistungsstarke "Voiceover-Generierung", um eine konsistente und wirkungsvolle Botschaft zu gewährleisten, die die Verkaufsabteilung stärkt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für das "Customer Success Onboarding", das gängige Servicevertragsbedingungen für neue Kunden klärt. Der visuelle Stil sollte unterstützend und benutzerfreundlich sein, mit einem klaren, ruhigen Erklärton. Sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit, indem Sie HeyGens automatische "Untertitel/Beschriftungen" einfügen, um das Verständnis zu erleichtern und unterschiedlichen Lernpräferenzen gerecht zu werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Vertragsgrundlagen-Videos funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle und ansprechende Vertragsgrundlagen-Videos mit HeyGens KI-gestützter Plattform, die rechtliche Konzepte in klare, verständliche Inhalte verwandelt.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr detailliertes Skript in unseren "Kostenlosen Text-zu-Video-Generator" einfügen. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion wandelt Ihren Text sofort in eine dynamische Videotimeline um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller "KI-Avatare" Ihren virtuellen Präsentator aus, um Ihren Schulungsmaterialien eine menschliche und nachvollziehbare Note zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Fügen Sie Ihrem Projekt hochwertige Audioaufnahmen mit unserer "Voiceover-Generierung" hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Publikum den klaren und "ansprechenden Inhalt" versteht.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Projekt mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um polierte "Vertragsgrundlagen-Videos zu erstellen", die bereit zur Verteilung sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe rechtliche Konzepte vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Vertragsgrundlagen in leicht verständliche und klare Videoerklärungen mit KI-Avataren und Voiceovers.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Vertragsgrundlagen-Videos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess zur Erstellung von Vertragsgrundlagen-Videos, indem es Ihr Textskript in ansprechende Videoinhalte verwandelt. Nutzen Sie unsere leistungsstarken KI-Avatare und einen robusten Text-zu-Video-Generator, um Vertragsgrundlagen klar und effizient zu erklären. Dies macht die Produktion hochwertiger, professioneller Videos mühelos.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung von KI-Trainingsvideos zu Vertragsgrundlagen?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Funktionen, die perfekt für die Entwicklung von KI-Trainingsvideos zu Vertragsgrundlagen geeignet sind. Sie können lebensechte KI-Avatare, natürliche Voiceovers und anpassbare Szenen nutzen, um informative Inhalte zu erstellen. Zusätzlich verbessern automatische Untertitel die Zugänglichkeit für alle Lernenden in verschiedenen HR-Trainingssessions oder Verkaufsschulungen.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Vertragsgrundlagen-Vorlagen für verschiedene Teams zu erstellen?

Absolut, HeyGen hilft Ihnen, hochgradig ansprechende Inhalte und Vertragsgrundlagen-Vorlagen zu erstellen, die auf unterschiedliche organisatorische Bedürfnisse zugeschnitten sind. Gestalten Sie maßgeschneiderte Videos für HR-Trainingssessions, Verkaufsschulungen oder Customer Success Onboarding, indem Sie anpassbare Szenen und Branding-Optionen nutzen, um Konsistenz zu gewährleisten. Diese Vorlagen sparen Zeit und bewahren gleichzeitig die professionelle Qualität.

Wie funktioniert HeyGens Text-zu-Video-Generator für Vertragsgrundlagen?

HeyGens Text-zu-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, geschriebene Skripte über Vertragsgrundlagen einfach in dynamische Videopräsentationen zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen KI-Sprecher aus, und HeyGen generiert automatisch das Video mit natürlicher Voiceover-Generierung. Diese Fähigkeit macht es einfach, komplexe Themen klar und effizient zu erklären.

