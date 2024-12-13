Wie man schnell Schulungsvideos zur Content-Strategie erstellt

Vereinfachen Sie Ihren Content-Erstellungsprozess und produzieren Sie schnell ansprechende digitale Inhalte, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten für Ihre Online-Schulungen verwenden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für Content-Ersteller, die ansprechenderen Content produzieren möchten, und betonen Sie die Kraft des Storytellings. Dieses Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit lebhaften Animationen und mitreißender Hintergrundmusik aufweisen, präsentiert von einem ausdrucksstarken AI-Avatar. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Erzählung mit vielfältigen Charakteren und Emotionen zum Leben zu erwecken und das Lernerlebnis nachvollziehbarer zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Lehrvideo für digitale Marketer, das sich darauf konzentriert, wie man Inhalte für Suchmaschinen optimiert. Der visuelle Ansatz sollte moderne, datengetriebene Infografiken und prägnante Textüberlagerungen beinhalten, während der Ton eine klare, informative Stimme bietet. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis für Ihr Publikum, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um wichtige SEO-Begriffe anzuzeigen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Schnelltipps-Video für Social-Media-Manager zur effektiven Planung von Kurzform-Inhalten. Dieses Video benötigt eine schnelle, lebendige visuelle Ästhetik, die schnelle Übergänge und praktische Beispiele zeigt, unterstützt von einer energiegeladenen Stimme. Beschleunigen Sie Ihren Produktionsprozess, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um schnell eine professionelle und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos zur Content-Strategie erstellt

Entwickeln Sie professionelle und ansprechende Schulungsvideos zur Content-Strategie mit Leichtigkeit, indem Sie AI-gestützte Tools für einen nahtlosen Produktionsablauf nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Inhaltsplan und Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung Ihrer Content-Strategie-Ziele und Zielgruppe. Entwickeln Sie dann ein detailliertes Skript für Ihr Schulungsvideo. Nutzen Sie die Skriptfunktion der Plattform, um sich auf die Text-zu-Video-Generierung vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Voiceovers
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Passen Sie deren Erscheinungsbild an und generieren Sie natürlich klingende Voiceovers, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos fesselnd und professionell sind und Ihre Inhalte ansprechend machen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Steigern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit umfassenden Branding-Kontrollen anwenden. Integrieren Sie ansprechende digitale Inhalte aus der Medienbibliothek, um Ihre Content-Strategie-Lektionen visuell zu unterstützen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo zur Content-Strategie. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente perfekt sind, fügen Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und exportieren Sie Ihr poliertes Video im optimalen Seitenverhältnis, sodass es bereit ist, als Online-Schulungskurs geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie ansprechende Clips zur Content-Strategie

Erstellen Sie schnell überzeugende Kurzform-Videoinhalte und Clips zur Förderung oder Segmentierung von Schulungen zur Content-Strategie, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Schulungsvideos zur Content-Strategie helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Schulungsvideos zur Content-Strategie zu erstellen, indem Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und realistischen Voiceovers umgewandelt werden. Dies vereinfacht den Prozess für Online-Schulungen und macht die Inhaltserstellung zugänglicher und effizienter.

Was ist der schnellste Weg, um Online-Kurse zur Content-Strategie zu produzieren?

HeyGen beschleunigt die Produktion digitaler Inhalte und Online-Schulungen, indem Ihr Inhaltsplan oder Skript direkt in ein Video umgewandelt wird. Seine vorgefertigten Vorlagen und umfangreiche Medienbibliothek vereinfachen den gesamten Content-Erstellungs-Workflow, von der Planung bis zum Endergebnis.

Können Marketingfachleute das Branding für Schulungsvideos anpassen?

Absolut, Marketingfachleute können ihre digitalen Inhalte mit HeyGens umfassenden Branding-Kontrollen vollständig anpassen, indem sie Logos und spezifische Farbschemata integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Schulungsvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen und Professionalität und Wiedererkennung steigern.

Wie unterstützt HeyGen bei der Optimierung von Inhalten für Suchmaschinen?

HeyGen hilft bei der Optimierung von Inhalten für Suchmaschinen, indem es automatisch genaue Untertitel und Captions für Ihre Schulungsvideos generiert. Dies verbessert die Zugänglichkeit und Auffindbarkeit, was zu einer besseren SEO für Ihre digitalen Inhalte und einer größeren Reichweite beiträgt.

