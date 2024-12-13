Erstellen Sie mühelos Content-Anfragevideos mit KI

Steigern Sie das Engagement und vereinfachen Sie die Videoerstellung, indem Sie vielfältige Videoinhalte mit realistischen KI-Avataren generieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Testimonial-Anfragevideo für Marketingteams und E-Commerce-Unternehmen, das zeigt, wie man mit ansprechenden Vorlagen und Szenen einfach Videos von Kunden sammelt. Der visuelle Stil sollte modern und authentisch sein, mit echten Benutzeroberflächen und mitreißender Hintergrundmusik, die HeyGens effiziente Text-zu-Video-Funktion für schnelle Content-Generierung demonstriert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsmodul für Unternehmens-HR-Abteilungen und Schulungsmanager, das zeigt, wie HeyGens KI-verbesserte Videosoftware eine kostengünstige Lösung für interne Kommunikation bietet. Dieses Video benötigt einen korporativen, professionellen, aber freundlichen visuellen Stil mit klarer Erzählung und unterstützenden Medienbibliothek/Stock-Unterstützungsvisuals, verstärkt durch automatische Untertitel, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das die Leistungsfähigkeit von HeyGen als Video-Maker hervorhebt, indem es Skripte direkt in ansprechende Visuals verwandelt. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig, schnelllebig und inspirierend sein, mit schnellen Schnitten und energetischer Musik, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion und das Anpassen von Seitenverhältnissen & Exporte die plattformübergreifende Bereitstellung mühelos machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Content-Anfragevideos erstellt

Führen Sie Ihre Mitarbeiter mühelos, indem Sie professionelle Videoanfragen erstellen, die Ihre genauen Inhaltsanforderungen spezifizieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoanfrage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie eine geeignete Vorlage auswählen oder von Grund auf neu beginnen. Verwenden Sie unsere KI-Avatare, um Ihre Anfrage klar und professionell zu präsentieren.
2
Step 2
Umreißen Sie die Inhaltsanforderungen
Geben Sie das Skript ein, das genau beschreibt, welche Art von Videoinhalt Sie benötigen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript hilft, Ihre Richtlinien effektiv zu artikulieren.
3
Step 3
Markieren Sie Ihre Anfrage
Wenden Sie das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen an, um sicherzustellen, dass Ihre Anfrage mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Teilen und Einsendungen sammeln
Verteilen Sie Ihr fertiges Anfragevideo über einen einzigartigen, teilbaren Link. Dies ermöglicht es Ihnen, nahtlos Videos von Ihren ausgewählten Mitwirkenden zu sammeln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbesserte Schulungsvideos

Erstellen Sie dynamische und ansprechende Schulungsvideos mit KI, um die Lernendenbindung zu erhöhen und Bildungsinhaltsanfragen zu erfüllen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie optimiert HeyGen die Videoproduktion mit KI?

HeyGens KI-verbesserte Videosoftware nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Sprache-Technologie, um die Videoproduktion zu automatisieren. Dies optimiert den Produktionsprozess erheblich und ermöglicht es den Nutzern, effizient hochwertige Videos zu erstellen, ohne komplexe Bearbeitung.

Welche Arten von KI-Avataren bietet HeyGen für die Videoerstellung an?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen KI-Avataren und benutzerdefinierten Avatar-Optionen, die perfekt für verschiedene Videoerstellungsbedürfnisse geeignet sind. Diese Avatare erwecken Ihre Text-zu-Video-Skripte mit natürlichen Bewegungen und Ausdrücken zum Leben und verbessern Ihr Videoerstellungserlebnis.

Kann HeyGen Branding- und Bearbeitungsfunktionen für meine Videos integrieren?

Absolut, HeyGen ist ein leistungsstarker Video-Maker, der robuste Branding-Kontrollen beinhaltet, mit denen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfügen können. Nutzer können auch eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen sowie Medienbibliotheksunterstützung nutzen, um ihre Videoinhalte vollständig mit einem ausgeklügelten Video-Editor anzupassen.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung vielfältiger Videoinhalte helfen?

HeyGen befähigt Nutzer, eine breite Palette von Inhalten zu erstellen, von ansprechenden Erklärvideos bis hin zu dynamischen Marketingmaterialien, ohne umfangreiche Videobearbeitungserfahrung zu benötigen. Die intuitive Benutzeroberfläche und umfassende Funktionen machen die KI-Videoproduktion zugänglich für die Erstellung von Content-Anfragevideos und mehr.

