HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, Zugriff auf die Medienbibliothek und Untertitel, die für jede Content-Kalender-Vorlage entscheidend sind. Sie können Ihre Videos einfach für verschiedene Plattformen anpassen und exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre Content-Ersteller-Tipps ein breiteres Publikum effektiv erreichen.