Revolutionieren Sie die Erstellung von Schulungsvideos für Contact Center

Optimieren Sie Ihren Schulungsprozess und steigern Sie die Mitarbeiterbindung mit dynamischem, videobasiertem Lernen, unterstützt von realistischen AI-Avataren.

394/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Schulungsvideo für bestehende Contact-Center-Mitarbeiter, das darauf abzielt, die Mitarbeiterbindung durch realistische Rollenspielszenarien zu verbessern. Dieses Video sollte dynamische visuelle Elemente und eine freundliche Stimme enthalten und HeyGens AI-Avatare nutzen, um vielfältige Kundeninteraktionen darzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Anleitungsvideo für Teamleiter und Trainer, das bewährte Praktiken zur Optimierung von Schulungsprozessen für Call-Center-Schulungsvideos demonstriert. Verwenden Sie einen klaren, modernen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen für eine schnelle und wirkungsvolle Produktion.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein klares 60-Sekunden-Informationsvideo für alle Contact-Center-Mitarbeiter, das ein neues Produkt oder eine Serviceaktualisierung vorstellt, um das videobasierte Lernen zu verbessern. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, ergänzt durch eine selbstbewusste Stimme, und HeyGens Untertitel/Captions für Zugänglichkeit und Klarheit enthalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Schulungsvideos für Contact Center funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und effektive Schulungsvideos für den Kundenservice mit AI-gestützten Tools, die die Mitarbeiterbindung verbessern und Ihren Onboarding-Prozess optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Wählen Sie aus professionell gestalteten, AI-gestützten Videovorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre spezifischen Schulungsbedürfnisse im Kundenservice perfekt zu erfüllen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Erzählung mit AI-Avataren
Geben Sie Ihr Skript ein und lassen Sie HeyGens AI-Avatare Ihre Call-Center-Schulungsvideos zum Leben erwecken, um eine klare und konsistente Übermittlung jedes Mal zu gewährleisten.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Inhalte an und branden Sie sie
Personalisieren Sie Ihre Schulungsvideos für den Kundenservice, indem Sie das spezifische Logo und die Farben Ihrer Marke mit HeyGens robusten Branding-Kontrollen anwenden.
4
Step 4
Erstellen und bereitstellen für Wirkung
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, bereit, das videobasierte Lernen Ihres Teams zu verbessern und die Schulungseffizienz erheblich zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Serviceszenarien

.

Vereinfachen Sie komplexe Call-Center-Protokolle und Kundeninteraktionsszenarien durch klare, videobasierte Erklärungen für ein besseres Verständnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos optimieren?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochwertige Schulungsvideos schnell mit AI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Dies optimiert den Schulungsprozess erheblich und steigert die Gesamteffizienz der Schulungen in Organisationen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung effektiver Schulungsvideos im Kundenservice?

HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge wie anpassbare AI-Avatare und eine Vielzahl von Skriptvorlagen, die es einfach machen, ansprechende Schulungsvideos für den Kundenservice zu erstellen. Nutzer können problemlos Rollenspielszenarien und andere videobasierte Lerninhalte entwickeln, um die Fähigkeiten der Agenten zu verbessern.

Kann HeyGen helfen, Call-Center-Schulungsvideos schnell mit AI zu erstellen?

Absolut. HeyGen nutzt AI-gestützte Videovorlagen und Text-zu-Video-Technologie, um die Erstellung von Schulungsvideos für Contact Center und Call Center mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit zu ermöglichen. Sie können Skripte mühelos in dynamische visuelle Inhalte verwandeln.

Wie verbessert HeyGen die Mitarbeiterbindung durch videobasiertes Lernen?

HeyGen fördert eine stärkere Mitarbeiterbindung, indem es dynamische, personalisierte videobasierte Lernerfahrungen mit AI-Avataren bietet. Dieser moderne Ansatz für Schulungen ist äußerst effektiv für das Onboarding neuer Teammitglieder und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Fähigkeiten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo