Erstellen Sie Orientierungs-Videos für Kontaktzentren: Optimieren Sie das Onboarding

Revolutionieren Sie Mitarbeiter-Onboarding-Videos. Konvertieren Sie Textskripte mühelos in ansprechende Inhalte mit KI, um kosteneffiziente und konsistente Schulungen zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Schulungsvideo für den Kundenservice, das sowohl neue als auch bestehende Kontaktzentrumsmitarbeiter anspricht, um sie reibungslos in eine neue Software oder einen spezifischen Prozess einzuführen. Der visuelle Stil sollte sauber und instruktiv sein, indem animierte Bildschirmaufnahmen mit einem autoritativen KI-Präsentator kombiniert werden, der die Zuschauer Schritt für Schritt anleitet, begleitet von einer klaren und prägnanten Sprachübertragung, um komplexe Schritte einfach zu erklären. Ein informativer Ton und subtile Hintergrundmusik sorgen dafür, dass die Agenten die wesentlichen Betriebsabläufe verstehen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Video speziell für Kontaktzentrumsmitarbeiter, das sich auf die Verfeinerung ihrer Kundeninteraktionsfähigkeiten konzentriert und Best Practices in Echtzeitszenarien demonstriert. Dieses Stück sollte HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um schnell dynamische Rollenspiel-Szenarien einzurichten, die positive Kundenergebnisse hervorheben. Der visuelle und akustische Stil sollte optimistisch und ermutigend sein, mit kurzen, ansprechenden Interaktionen, klaren Dialogen und einem motivierenden Soundtrack, um effektive Kommunikationstechniken in Kontaktzentrum-Orientierungsvideos zu verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 45-sekündiges Orientierungs-Video für alle Mitarbeiter im Kontaktzentrum, das die Kernmission, Vision und Werte des Unternehmens artikuliert und ein Zugehörigkeitsgefühl fördert. Dieses Video sollte HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um eine kraftvolle Erzählung in ein visuell reiches Erlebnis zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte professionell und poliert sein, mit vielfältigem Stockmaterial und Grafiken, die die Unternehmenskultur widerspiegeln, gepaart mit einem inspirierenden Soundtrack und einer überzeugenden KI-Stimme, um tiefes Mitarbeiterengagement zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Orientierungs-Videos für Kontaktzentren erstellt

Produzieren Sie schnell ansprechende und informative Orientierungs-Videos für Ihre Kontaktzentrumsmitarbeiter, um konsistente Schulungen und verbessertes Mitarbeiterengagement mit KI zu gewährleisten.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Schulungsskript
Entwickeln Sie Ihre umfassenden Inhalte für die Orientierung im Kontaktzentrum. Nutzen Sie dann HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um sofort einen Videodraft aus Ihrem Text zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer KI-Avatare oder laden Sie einen benutzerdefinierten hoch, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft professionell zu übermitteln, damit Ihre Schulung nachvollziehbar ist.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Verbessern Sie das professionelle Erscheinungsbild Ihres Orientierungs-Videos, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen-Funktion nutzen, um sich an Ihre Unternehmenskultur und Markenrichtlinien anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und lokalisieren Sie Inhalte
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in verschiedenen Formaten. Erreichen Sie mühelos diverse globale Teams, indem Sie Untertitel hinzufügen oder Inhalte für mehrsprachige Unterstützung übersetzen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Informationen für die Ausbildung

Erklären Sie komplexe Richtlinien und Verfahren im Kontaktzentrum, indem Sie komplexe Informationen für neue Mitarbeiter verständlich machen, um das Verständnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Mitarbeiter-Onboarding- und Schulungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, schnell hochwertige Mitarbeiter-Onboarding-Videos und umfassende Schulungsmaterialien zu produzieren. Nutzen Sie KI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um überzeugende Inhalte zu erstellen, die sicherstellen, dass neue Mitarbeiter engagiert sind und die Unternehmenskultur effektiv kommuniziert wird.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für die Produktion von Unternehmensvideos?

HeyGen rationalisiert die Produktion von Unternehmensvideos, indem es Textskripte in professionelle Videos mit KI-Präsentatoren und KI-Sprachübertragungen verwandelt. Dies reduziert die traditionellen Produktionskosten und -zeiten erheblich und ermöglicht eine agile Inhaltserstellung für interne Kommunikation und externe Schulungen.

Kann HeyGen mehrsprachige Inhalte für die globale Mitarbeiterschulung unterstützen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Inhalte, was es ideal für globale Mitarbeiterschulungsvideos und Orientierungsprogramme macht. Mit Funktionen wie KI-Dubbing-Technologien und der Möglichkeit, Untertitel hinzuzufügen, können Sie Ihre Inhalte problemlos lokalisieren, um diverse Zielgruppen effektiv zu erreichen.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Orientierungs-Videos für Kontaktzentren?

HeyGen bietet eine effiziente Plattform zur Erstellung von Orientierungs-Videos für Kontaktzentren und Schulungsvideos für den Kundenservice. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und KI-Avatare, um Prozessabläufe und Rollenspiel-Szenarien zu demonstrieren, damit Ihre Agenten gut vorbereitet sind.

