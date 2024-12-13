HeyGen erleichtert die Bereitstellung Ihres virtuellen Einarbeitungsprogramms durch Funktionen wie LMS-Integration, die eine einfache Verteilung und Verwaltung ermöglichen. Sie können auch Abschlüsse verfolgen, um Engagement und Konformität effizient zu überwachen. Dies macht das Management und die Aktualisierung Ihrer digitalen Einweisungsprogramme einfach und effektiv.