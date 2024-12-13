Erstellen Sie Konferenz-Keynote-Recap-Videos mit KI

Erzeugen Sie mühelos dynamische, professionelle Event-Recaps mit HeyGens KI-Avataren für maximale soziale Medien-Interaktion.

578/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein umfassendes 60-Sekunden-Recap der Konferenz, das sich an Branchenprofis und internationale Interessengruppen richtet und eine professionelle Präsentation der Haupt-Keynote bietet. Der visuelle Stil sollte filmisch und poliert sein, wichtige Redner und Publikumsreaktionen zeigen und einen autoritativen, aber zugänglichen Ton haben. Nutzen Sie HeyGens "AI Avatare" und "Voiceover-Generierung", um eine überzeugende Erzählung zu schaffen, die die kritischen Botschaften der Keynote effektiv hervorhebt und den Inhalt für "globale Zielgruppen" zugänglich macht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Highlight-Video, das sich an Marketingteams und ein vielfältiges Publikum richtet, das an leicht verdaulichen Informationen interessiert ist. Dieses Video sollte informative Grafiken mit Redneraufnahmen mischen, untermalt von ansprechender Hintergrundmusik und klarer Erzählung, und mit prominenten "Untertiteln" für Zugänglichkeit sorgen. Das Ziel ist es, "Inhalte effizient wiederzuverwenden" von der Keynote, um sie "über verschiedene Kanäle zu veröffentlichen" und die Reichweite der Veranstaltung zu erweitern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen prägnanten 15-Sekunden-Werbeclip für vielbeschäftigte Content-Ersteller und Marketingprofis, die nach schnellem, anpassbarem Material für verschiedene Plattformen suchen. Verwenden Sie eine moderne, elegante, vorlagenbasierte visuelle Präsentation mit energetischem Sounddesign und wirkungsvollen kurzen Phrasen. Maximieren Sie die Effizienz, indem Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" nutzen, um schnell "optimierte Versionen für soziale Medien" zu erstellen, die das Wesentliche der Keynote einfangen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Konferenz-Keynote-Recap-Videos erstellt

Nutzen Sie KI, um Ihre Konferenz-Keynotes in ansprechende, teilbare Recap-Videos zu verwandeln, die das Wesentliche und die wichtigsten Erkenntnisse für ein breiteres Publikum einfangen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Recap-Ansatz
Beginnen Sie mit der Auswahl einer KI-gestützten Video-Vorlage oder der Eingabe Ihres Keynote-Skripts, indem Sie HeyGens umfangreiche Sammlung von Vorlagen & Szenen nutzen, um Ihr Event-Recap-Video zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie an und heben Sie wichtige Erkenntnisse hervor
Personalisieren Sie Ihr Video mit HeyGens Branding-Kontrollen, wie Logos und Farben, und fügen Sie wichtige Medien hinzu, um wichtige Erkenntnisse für dynamisches Storytelling hervorzuheben.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihr Recap mit professioneller Voiceover-Generierung, die klare, ansprechende Audioinhalte durch KI-Voiceover-Erzählung für Ihre Inhalte liefert.
4
Step 4
Exportieren und über Kanäle hinweg veröffentlichen
Exportieren Sie optimierte Versionen Ihres Videos mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte-Funktion, bereit zur Veröffentlichung über Kanäle hinweg, um die soziale Medien-Interaktion zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Lernen & die Behaltensquote der Keynote

.

Verwandeln Sie komplexe Konferenzpräsentationen in einprägsame, dynamische Recaps, die sicherstellen, dass wichtige Erkenntnisse resonieren und leicht abgerufen werden können.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGens Event-Recap-Video-Generator mein Post-Event-Marketing verbessern?

HeyGens Event-Recap-Video-Generator nutzt fortschrittliche KI-Tools, um Ihnen bei der Erstellung überzeugender Event-Recap-Videos zu helfen. Er vereinfacht den Prozess des dynamischen Storytellings und verwandelt Ihr Event-Material in ansprechende Inhalte für eine größere Reichweite und erhöhte soziale Medien-Interaktion.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Konferenz-Keynote-Recap-Videos?

HeyGen bietet KI-gestützte Video-Vorlagen und eine intuitive Plattform, um effizient Konferenz-Keynote-Recap-Videos zu erstellen. Sie können leicht wichtige Erkenntnisse hervorheben und Inhalte effizient wiederverwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Publikum die wichtigsten Punkte versteht und wertvolle Einblicke behält.

Kann HeyGen mir helfen, Inhalte effizient von Live-Events wiederzuverwenden?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Inhalte effizient wiederzuverwenden, indem es Rohmaterial in polierte Event-Recap-Videos verwandelt, unter Verwendung von KI-Avataren, KI-Voiceover-Erzählungen und automatischen Untertiteln & Callouts. Dies rationalisiert die Produktion und maximiert den Wert Ihrer Inhalte über verschiedene Kanäle hinweg.

Unterstützt HeyGen die Veröffentlichung von Event-Recap-Videos über verschiedene Kanäle hinweg?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, über verschiedene Kanäle hinweg zu veröffentlichen, indem optimierte Versionen für soziale Medien und andere Plattformen generiert werden. Mit mehrsprachiger Unterstützung und flexiblen Exportoptionen können Sie die soziale Medien-Interaktion erheblich steigern und effektiv mit globalen Zielgruppen in Kontakt treten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo