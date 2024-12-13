HeyGen verbessert detaillierte Anleitungen zu Betonausführungstechniken durch Funktionen wie dynamisches Text-zu-Video, präzise Untertitel und die Möglichkeit, Ihre Medien zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsprogramme ansprechend und leicht verständlich sind, sei es für den internen Gebrauch oder Plattformen wie YouTube.