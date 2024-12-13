HeyGen bietet umfangreiche mehrsprachige Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Sicherheitstrainingsvideos mit AI-generierten Voiceovers in zahlreichen Sprachen zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre wichtigen Schulungsinhalte für eine vielfältige globale Belegschaft zugänglich und verständlich sind, was die Kommunikation und Effektivität insgesamt verbessert.