Mühelos Compliance-Update-Videos mit AI erstellen

Optimieren Sie Ihre Compliance-Schulungsvideos und schulen Sie Mitarbeiter effektiv mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Abteilungsleiter, das kritische Updates zu den Richtlinien der regulatorischen Compliance umreißt. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und autoritativ sein, indem HeyGen's Text-zu-Video aus Skripten für effiziente Inhaltserstellung und Untertitel/Captions zur vollständigen Verständlichkeit verwendet werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein freundliches 30-sekündiges Video für neue Mitarbeiter, das die wesentlichen Unternehmens-Compliance-Richtlinien vorstellt. Streben Sie einen visuell ansprechenden und einladenden Ton mit einer warmen Stimme an, indem Sie HeyGen's vielfältige Vorlagen & Szenen nutzen und den Inhalt mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Microlearning-Video für die laufende Mitarbeiterschulung, das sich auf praktische Aspekte der einfachen Videoproduktion für interne Kommunikation konzentriert. Dieses Video benötigt einen dynamischen und illustrativen visuellen Stil mit einem lebhaften, konversationellen Ton, der effektiv HeyGen's AI-Avatare und dessen Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für die plattformübergreifende Bereitstellung nutzt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Compliance-Update-Videos erstellt

Produzieren Sie mühelos klare, produktgenaue Compliance-Update-Videos, die Ihr Team informiert halten und die Vorschriften mit AI-gestützter Videoproduktion erfüllen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Compliance-Update-Skripts. Unsere Plattform unterstützt Text-zu-Video aus Skripten, was eine nahtlose Umwandlung Ihres Textes in ansprechende visuelle Inhalte ermöglicht.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Präsentator und visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Update zu präsentieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit relevanten Stock-Medien oder laden Sie benutzerdefinierte visuelle Elemente hoch, um ein überzeugendes, von AI-Präsentatoren geführtes Video zu erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachsynthese und Branding hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit realistischer Sprachsynthese. Wenden Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen an, um Konsistenz und Professionalität in Ihrer AI-Sprachsynthese zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Compliance-Videos, indem Sie die gewünschte Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte-Option auswählen. Generieren und verteilen Sie Ihr Update einfach, um sicherzustellen, dass Ihr Team gut informiert und compliant ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe regulatorische Informationen vereinfachen

.

Verwandeln Sie komplexe rechtliche und regulatorische Compliance-Themen in leicht verdauliche und ansprechende AI-gestützte Videoinhalte für ein klares Mitarbeiterverständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Compliance-Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Compliance-Schulungsvideos durch die Nutzung von AI-Avataren, Text-zu-Video aus Skripten und AI-Sprachsynthese, was es einfach macht, hochwertige Inhalte effizient für die Mitarbeiterschulung zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erfüllung der regulatorischen Compliance-Standards?

HeyGen hilft Ihnen, regulatorische Standards zu erfüllen, indem es schnelle Updates für Compliance-Videos ermöglicht und kritische Compliance-Richtlinien schnell integriert. Seine anpassbaren Videoformate und Branding-Kontrollen sorgen dafür, dass Ihre Inhalte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, ergänzt durch präzise Untertitel.

Kann HeyGen helfen, das Mitarbeiterengagement bei komplexen Compliance-Themen zu verbessern?

Absolut, HeyGen's AI-Präsentatoren und ansprechende Darstellungsoptionen machen komplexe Compliance-Themen für Mitarbeiter zugänglicher und einprägsamer. Durch die Umwandlung dichter Materialien in leicht verdauliche Videoinhalte steigert HeyGen das Engagement und das Verständnis in Ihren Unternehmensschulungsprogrammen.

Wie beschleunigt HeyGen die Produktion neuer oder aktualisierter Compliance-Videos?

HeyGen beschleunigt die Videoproduktion erheblich, indem es die Erstellung von Text-zu-Video ermöglicht und eine Bibliothek von Videovorlagen anbietet. Dies ermöglicht es Organisationen, schnell neue Compliance-Videos zu erstellen oder bestehende zu aktualisieren, wodurch Zeit und Ressourcen, die normalerweise für das traditionelle Produktionsmanagement erforderlich sind, reduziert werden.

