Erstellen Sie Vergütungsübersichtsvideos mit HeyGen AI

Begeistern Sie Mitarbeiter mit klaren HR-Videos. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Vergütungspläne effektiv zu erklären und Vertrauen aufzubauen.

336/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für bestehende Mitarbeiter, die Klarheit über die jüngsten Vergütungsaktualisierungen benötigen, entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um einen modernen, sauberen visuellen Stil mit animiertem Text und einem autoritativen Ton zu erreichen, ergänzt durch klare Untertitel für optimale Zugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 2
HR-Abteilungen und Kleinunternehmer können schnell die wichtigsten Vergütungselemente mit einem prägnanten 30-sekündigen Unternehmensvideo vorstellen. Erstellen Sie dieses Video mit HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen für ein elegantes, markengerechtes visuelles Erscheinungsbild mit schnellen Schnitten und einem selbstbewussten Erzähler, unterstützt durch die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zur Bereicherung des Inhalts.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Übersichtsvideo für alle Mitarbeiter, das die umfassende Mitarbeiterkommunikation über ihre Vergütungsstruktur betont. Sorgen Sie für einen informativen und inklusiven visuellen Stil mit klaren Bildschirmtexten und beruhigender Hintergrundmusik, zugänglich gemacht durch HeyGens Untertitel/Beschriftungen und Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Vergütungsübersichtsvideos erstellt

Erklären Sie mühelos Ihre Vergütungsstruktur für Mitarbeiter mit ansprechenden, markengerechten Videos. Verbessern Sie Klarheit und Kommunikation mit AI-gestützter Videoproduktion.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie ein Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter `Videovorlagen` auswählen oder direkt Ihr Vergütungsskript einfügen, um mit dem Aufbau Ihres Videos zu beginnen.
2
Step 2
Anpassen mit AI-Avataren und Branding
Personalisieren Sie Ihr `HR-Video`, indem Sie einen `AI-Avatar` als Moderator auswählen und das Branding Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, für ein professionelles Erscheinungsbild anwenden.
3
Step 3
Voiceover und Untertitel generieren
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit für die `Mitarbeiterkommunikation`, indem Sie automatisch ein natürliches `Voiceover` für das Skript Ihres Videos generieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Vergütungsübersichtsvideo
Finalisieren Sie Ihr `Vergütungsübersichtsvideo`, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis wählen und es in hoher Qualität `exportieren`, bereit zur Verbreitung über verschiedene Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnell professionelle Erklärvideos

.

Erstellen Sie schnell hochwertige, ansprechende Videoerklärungen für komplexe Vergütungsstrukturen und sparen Sie Zeit und Ressourcen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Vergütungsübersichtsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Vergütungsübersichtsvideos mühelos zu erstellen, indem Sie anpassbare AI-Avatare und Text-zu-Video aus einem Skript nutzen. Sie können mit vorgefertigten Videovorlagen beginnen, um Ihre Produktion zu optimieren.

Was macht HeyGen ideal für HR-Videos und effektive Mitarbeiterkommunikation?

HeyGen bietet leistungsstarke Tools wie Branding-Kontrollen und realistische AI-Avatare, was es perfekt für ansprechende HR-Videos und klare Mitarbeiterkommunikation macht. Sie können auch natürliche Voiceovers generieren und Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit hinzufügen.

Kann HeyGen den Videoproduktionsprozess für komplexe Themen vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess mit intuitiven Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen, sodass Sie komplexe Skripte effizient in überzeugende Erklärvideos verwandeln können. Nutzen Sie die Medienbibliothek, um Ihre Botschaft einfach zu verstärken.

Wie vielseitig ist HeyGen bei der Produktion von hochwertigen Übersichtsvideos und anderen Unternehmensvideos?

HeyGen ist äußerst vielseitig und ermöglicht die Erstellung professioneller Übersichtsvideos und einer Vielzahl von Unternehmensvideos für verschiedene Plattformen. Nutzen Sie AI-Avatare und Größenanpassung, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt überall gut aussieht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo