Erstellen Sie Community-Feedback-Videos ganz einfach

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit mit ansprechenden Kundenfeedback-Videos auf, indem Sie einfach zu verwendende Vorlagen nutzen.

403/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video für E-Commerce-Marken und Dienstleister, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen möchten. Verwenden Sie einen authentischen und warmen visuellen Stil, der echte Kundenstimmen und klare, AI-generierte Untertitel zeigt. Dieses Video demonstriert, wie Videotestimonials positive Erfahrungen kraftvoll an potenzielle Käufer vermitteln können, mühelos erstellt mit HeyGens Untertiteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein aufschlussreiches 60-Sekunden-Video für Community-Manager und Produktentwickler, die Community-Feedback-Videos erstellen möchten. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und modern sein, präsentiert von einem zugänglichen AI-Avatar, der die wichtigsten Community-Inputs zusammenfasst. Heben Sie hervor, wie HeyGens AI-Avatare effizient zusammengefasstes Feedback liefern können, um Teams bei der Verfeinerung von Produkten oder Dienstleistungen basierend auf kollektiver Weisheit zu unterstützen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-Sekunden-Professionelles Video für UX-Forscher und Produktmanager, das zeigt, wie man Kundenfeedback aus schriftlichen Quellen in dynamische Videozusammenfassungen verwandelt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und datengetrieben sein, mit einem prägnanten Voiceover. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion betonen, um textbasierte Einblicke schnell in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Community-Feedback-Videos erstellt

Verwandeln Sie wertvolle Kundeninformationen mühelos in professionelle, ansprechende Videotestimonials, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit mit unseren intuitiven Tools aufbauen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt effizient, indem Sie aus unseren einfach zu verwendenden Vorlagen für Kundenfeedback-Videos wählen oder mit einer leeren Leinwand beginnen, um vollständig anzupassen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Feedback hinzu
Integrieren Sie wertvolle Kundenfeedback-Videos, indem Sie vorhandene Aufnahmen hochladen oder schriftliche Testimonials in überzeugende Videoinhalte umwandeln, indem Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI
Heben Sie Ihre Videos mit AI-Avataren hervor, um Testimonials dynamisch zu präsentieren, und sorgen Sie für Klarheit und Zugänglichkeit für alle Zuschauer mit AI-generierten Untertiteln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Community-Feedback-Videos mit professionellen Bearbeitungswerkzeugen und exportieren Sie sie dann in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf allen großen sozialen Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Feedback-Inhalte erstellen

.

Nutzen Sie positive Community-Einblicke, um aufbauende Videoinhalte zu produzieren, die Ihr Publikum motivieren und Verbindungen stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, überzeugende Videotestimonials zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Videotestimonials mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Nutzen Sie unsere einfach zu bedienenden Vorlagen, um Kundenfeedback in professionelle Videos zu verwandeln, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Video-Feedback-Tool?

HeyGen zeichnet sich als effektives Video-Feedback-Tool durch intuitive, einfach zu bedienende Vorlagen und AI-gestützte Funktionen aus. Sie können schnell polierte Kundenfeedback-Videos mit AI-generierten Untertiteln erstellen und so den gesamten Produktionsprozess optimieren.

Kann HeyGen für Community-Feedback-Videos über Kunden hinaus verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist perfekt für die Erstellung wirkungsvoller Community-Feedback-Videos und Marktforschungsinhalte geeignet. Mit Branding-Kontrollen können Sie ein konsistentes Erscheinungsbild beibehalten, und HeyGen unterstützt mehrere Sprachen für eine breitere Reichweite auf sozialen Medienplattformen.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung der professionellen Bearbeitung von Feedback-Videos?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur Verbesserung der professionellen Bearbeitung Ihrer Feedback-Videos. Nutzen Sie unseren AI-Untertitel-Generator, verschiedene Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses und umfassende Videobearbeitungswerkzeuge, um ein poliertes Endprodukt für jede Plattform zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo