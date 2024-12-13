Erstellen Sie Gemeinschaftsvideos, die zum Handeln inspirieren

Verbinden Sie sich mit Ihrem Publikum und fördern Sie das Engagement mit professionellen Videoinhalten, vereinfacht durch HeyGens gebrauchsfertige Vorlagen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein herzerwärmendes 45-Sekunden-Video, das Erfolgsgeschichten und Testimonials von Personen teilt, die von Ihren Gemeinschaftsinitiativen profitiert haben. Der visuelle Stil sollte authentisch und warm sein, mit natürlichem Audio von den Teilnehmern, um aktuelle Unterstützer zu engagieren und neue Teilnehmer zu gewinnen. Stellen Sie die Barrierefreiheit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für alle gesprochenen Worte verwenden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für eine "Bewusstseinskampagne", das ein lokales Problem erklärt und wie Ihre Organisation es angeht. Dieses Video sollte einen klaren, ansprechenden visuellen Stil mit professionellem Audio haben, um die allgemeine Öffentlichkeit und Interessengruppen zu informieren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um das Skript effizient in Inhalte umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Video mit einem Aufruf zum Handeln, um neue Freiwillige oder Spender zu ermutigen, sich Ihrer Sache anzuschließen. Der visuelle Stil sollte direkt und ermutigend sein, mit inspirierender Hintergrundmusik, die sich an potenzielle Spender und Freiwillige richtet. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine konsistente und wirkungsvolle Botschaft zu übermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Gemeinschaftsvideos funktioniert

Verstärken Sie Ihre Botschaft und verbinden Sie sich mit Ihrem Publikum, indem Sie überzeugende Videos erstellen, die zum Handeln inspirieren und starke Gemeinschaftsverbindungen fördern.

1
Step 1
Planen Sie Ihr Video und wählen Sie eine Vorlage
Definieren Sie den Zweck Ihres Videos, Ihre Zielgruppe und die Hauptbotschaft. Beschleunigen Sie Ihre Produktion, indem Sie aus verschiedenen vorgefertigten Vorlagen wählen.
2
Step 2
Erstellen Sie Inhalte mit AI-Avataren
Erwecken Sie Ihr Skript mit realistischen AI-Avataren zum Leben. Wandeln Sie Ihren Text in ansprechende Dialoge um, mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen für eine mühelose Videoproduktion.
3
Step 3
Verbessern Sie die Zugänglichkeit mit Untertiteln
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft alle erreicht, indem Sie klare Untertitel/Captions zu Ihrem Video hinzufügen. Sie können auch die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke integrieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Botschaft
Optimieren Sie Ihr finales Video für jede Plattform mit flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Exportieren und verteilen Sie Ihre Inhalte mühelos über Ihre Online-Gemeinschaftskanäle.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolgsgeschichten aus der Gemeinschaft hervor

Präsentieren Sie wirkungsvolle Geschichten und Testimonials von Gemeinschaftsmitgliedern, die realen Erfolg demonstrieren und ein Gefühl des gemeinsamen Erfolgs fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Gemeinschaftsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Videos zur Gemeinschaftsbeteiligung zu erstellen, indem Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen verwandelt es in überzeugende Videoinhalte, die das Geschichtenerzählen für Ihr Zielpublikum zugänglich machen und das Gemeinschaftsengagement steigern.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um meine Videos zur Gemeinschaftsarbeit zu verbessern?

HeyGen bietet leistungsstarke Funktionen, um Ihre Videos zur Gemeinschaftsarbeit zu verbessern, darunter anpassbare Vorlagen und robuste Branding-Kontrollen für Ihr Logo und Ihre Farben. Sie können auch leicht Untertitel hinzufügen und Voiceovers generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein breiteres Publikum erreicht und Ihre Videomarketing-Bemühungen erheblich verbessert.

Kann HeyGen die Videoproduktion für gemeinnützige Organisationen unterstützen?

Absolut, HeyGen ist ein unschätzbares Werkzeug für gemeinnützige Organisationen, die sich durch Online-Gemeinschaftsarbeit mit Spendern und Freiwilligen verbinden möchten. Nutzen Sie HeyGens intuitive Videoproduktionsplattform und vielfältige Vorlagen, um Ihre Mission effektiv zu teilen, Ihre Inhaltsstrategie umzusetzen und stärkere Gemeinschaftsbindungen zu fördern.

Warum ist Videoinhalt entscheidend für die Förderung des Gemeinschaftsengagements?

Videoinhalte sind entscheidend für die Förderung des Gemeinschaftsengagements, da sie die Aufmerksamkeit fesseln und Botschaften effektiver vermitteln als reiner Text. HeyGen ermöglicht es Organisationen, eine dynamische Inhaltsstrategie mit klaren Handlungsaufforderungen zu entwickeln, die ihre Marketingbemühungen direkt beeinflusst und eine engagiertere Gemeinschaft fördert.

