Erstellen Sie sofort Kollaborations-Workflow-Videos

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams und optimieren Sie Ihren Videoproduktions-Workflow mit KI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein informatives 45-Sekunden-Video für Projektmanager und Videoproduzenten, das den optimierten Videoproduktions-Workflow und den integrierten Feedback-Prozess innerhalb von HeyGen detailliert beschreibt. Verwenden Sie eine saubere, professionelle visuelle Ästhetik mit klarer, artikulierter Erzählung, die die Effizienzgewinne hervorhebt, die durch die Untertitel-/Caption-Funktion für Barrierefreiheit und Überprüfung erzielt werden.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video für Vertriebsteams und Kundenbetreuer, das zeigt, wie personalisierte Nachrichten mühelos mit den KI-Avataren von HeyGen skaliert werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und gesprächig sein, wobei der menschliche Kontakt im Mittelpunkt steht, der durch die KI-Avatare-Funktion ermöglicht wird und jede Nachricht einzigartig macht.
Erstellen Sie ein schnelles 30-Sekunden-Video, das sich an digitale Vermarkter und Kleinunternehmer richtet und die schnelle Erstellung von wirkungsvollen Marketingkampagnen-Videos direkt aus einem einfachen Skript demonstriert. Verwenden Sie einen visuell auffälligen und modernen Stil mit energetischer Hintergrundmusik, der die Geschwindigkeit und Einfachheit der Umwandlung von Text in ein überzeugendes Video mit Text-zu-Video aus Skript hervorhebt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Kollaborations-Workflow-Videos erstellt

Optimieren Sie die Videoproduktion Ihres Teams, verbessern Sie das Echtzeit-Feedback und veröffentlichen Sie ansprechende, markenkonforme Inhalte mit leistungsstarken Kollaborationsfunktionen.

Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-gestützten Vorlagen, um schnell die Grundlage für Ihr Kollaborations-Workflow-Video zu schaffen und einen konsistenten Ausgangspunkt für alle Teammitglieder zu gewährleisten.
Passen Sie Ihre Inhalte an
Füllen Sie Ihre Szenen mit dynamischen Visuals, fügen Sie Skripte für KI-Avatare hinzu, um sie zu erzählen, und integrieren Sie Medien aus Ihrer Bibliothek, um die Botschaft effektiv für die Videokollaboration zu gestalten.
Iterieren Sie mit Team-Feedback
Ermöglichen Sie Echtzeit-Kollaboration, indem Sie Entwürfe teilen und Feedback direkt innerhalb der Plattform einarbeiten, sodass jedes Teammitglied zur Verfeinerung des Videos beitragen kann.
Exportieren und Verteilen
Schließen Sie Ihren Videoproduktions-Workflow ab, indem Sie Ihr kollaboratives Meisterwerk in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen exportieren, bereit für die nahtlose Verteilung über alle Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgs-Videos produzieren

Produzieren Sie schnell überzeugende Kundenerfolgsgeschichten als Teil Ihres Marketing- oder Vertriebsvideo-Kollaborations-Workflows, um Zuschauer effektiv zu begeistern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Marketingkampagnen-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Marketingkampagnen-Videos mit KI-gestützten Vorlagen und personalisierten Nachrichten zu erstellen. Dies ermöglicht eine effiziente Inhaltserstellung und verbessert das Zuschauerengagement ohne komplexe Videoproduktions-Workflows.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare, um Text-zu-Video aus Skripten zu transformieren, einschließlich der Generierung natürlicher Sprachkommentare. Dies optimiert Ihren Videoproduktions-Workflow und macht anspruchsvolle Videoinhalte zugänglich und effizient zu produzieren.

Kann HeyGen die Videokollaboration für Remote-Teams optimieren?

HeyGen unterstützt eine effiziente Videokollaboration, indem es eine robuste cloudbasierte Bearbeitungsumgebung bietet, die den Videoproduktions-Workflow optimiert. Dies ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit aus der Ferne, sodass Teams hochwertige Videos erstellen können.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in Videoinhalten sicher?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr spezifisches Logo, Ihre Markenfarben und personalisierte Nachrichten in jedes Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Inhalte eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehalten, was das Zuschauerengagement erheblich steigert.

