Erstellen Sie Videos für Kollaborationstools: Vereinfachen Sie Ihren Workflow

Steigern Sie die Effizienz des Workflows und erstellen Sie ansprechende Videos für Remote-Teams mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges modernes und dynamisches Video für Remote- und Hybrid-Kreativteams, das zeigt, wie HeyGens Untertitel/Untertitel effektive Video-Feedback-Schleifen erleichtern und präzise Videoanmerkungen ermöglichen. Die visuelle Ästhetik sollte ansprechend sein, gepaart mit einem lebhaften und freundlichen Voiceover.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges prägnantes und autoritatives Video, das sich an technische Leiter und IT-Direktoren richtet und hervorhebt, wie HeyGens Vorlagen & Szenen und Voiceover-Generierung die komplexe Versionskontrolle vereinfachen und Genehmigungs-Workflows optimieren. Der visuelle Stil sollte datengetrieben sein, begleitet von einer präzisen und technischen Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges sauberes, schnelles und nutzenorientiertes Video für Kleinunternehmer und Vertriebsteams, das veranschaulicht, wie HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte effektive Bildschirmaufnahmen und nahtlose Integrationen mit vorhandenen Tools unterstützt. Dieses Video sollte eine klare und überzeugende Stimme haben, die die Lösung sofort verständlich macht.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Videos für Kollaborationstools erstellt

Erstellen Sie effizient ansprechende Videoinhalte, um die Funktionen und Vorteile Ihrer Kollaborationstools für jedes Publikum hervorzuheben.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Skizzieren Sie die Botschaft und Struktur Ihres Videos. Mit HeyGen verwandeln Sie Ihren Text mühelos in ansprechende visuelle Inhalte, indem Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzen, was Zeit und Ressourcen bei der Erstellung von Videoinhalten spart.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Videopräsentator
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie einen "AI-Avatar" auswählen, der Ihr Skript präsentiert. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um den Ton und Stil Ihres Videos für Kollaborationstools perfekt zu treffen.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt, indem Sie benutzerdefinierte "Branding-Kontrollen" anwenden. Integrieren Sie Ihr Logo, wählen Sie Markenfarben und fügen Sie Hintergrundmusik hinzu, um ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild für die Workflow-Effizienz zu schaffen.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr finales Video
Produzieren Sie Ihr Video in verschiedenen Formaten, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind, indem Sie "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte" verwenden. Teilen Sie das fertige Produkt mit Ihrem Team, um einen reibungslosen Videoüberprüfungs- und Genehmigungsprozess zu erleichtern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie umfassende Tool-Anleitungen

Erstellen Sie mühelos detaillierte Videokurse und Anleitungen für Kollaborationstools, um eine weit verbreitete Akzeptanz und effektive Nutzung in globalen und Remote-Teams sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoüberprüfungs- und Genehmigungsprozess?

HeyGen verbessert die Teamzusammenarbeit, indem es effiziente Video-Feedback-Schleifen und Genehmigungs-Workflows ermöglicht. Dies vereinfacht den Videoüberprüfungs- und Genehmigungsprozess erheblich und steigert die Gesamteffizienz des Workflows für Ihre Projekte.

Kann HeyGen nahtlos in bestehende Kollaborationstools für Video-Workflows integriert werden?

HeyGen ist darauf ausgelegt, nahtlose Integrationen mit verschiedenen Plattformen zu unterstützen, um die Workflow-Effizienz für Remote- und Hybrid-Teams zu optimieren. Dies ermöglicht eine reibungslose Einbindung in Ihre bestehenden Kollaborationstools und Content-Erstellungspipelines.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung effektiver Videos für Kollaborationstools?

HeyGen bietet leistungsstarke Funktionen wie AI-Avatare und eine Vielzahl von Vorlagen & Szenen, um die Erstellung von Videoinhalten zu vereinfachen. Sie können mühelos überzeugende Videos für Kollaborationstools mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen erstellen, die Ihren Kommunikationsbedürfnissen entsprechen.

Bietet HeyGen Funktionen für vielfältige Videoausgaben und Barrierefreiheit?

HeyGen bietet robuste Funktionen für vielfältige Videoausgaben, einschließlich automatisierter Untertitel/Untertitel zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Darüber hinaus bietet es flexible Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhaltserstellung perfekt für jede Plattform geeignet ist.

