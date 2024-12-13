Erstellen Sie mühelos Onboarding-Videos für Kollaborationsplattformen
Begeistern Sie neue Mitarbeiter und vereinfachen Sie das Training mit fesselnden Onboarding-Videos, die HeyGens AI-Avatare für dynamische Inhalte nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Onboarding-Video für aktuelle Mitarbeiter, das eine neue LMS- oder CRM-Integration in ihre bestehende Kollaborationsplattform einführt. Der visuelle Stil sollte dynamische animierte Grafiken beinhalten, eine energiegeladene Stimme, die über HeyGens Sprachgenerierung erzeugt wird, und klaren Bildschirmtext, um die wichtigsten Funktionen hervorzuheben und eine nahtlose Lernkurve zu gewährleisten.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Onboarding-Video, das die lebendige Unternehmenskultur und die Kernwerte des Unternehmens potenziellen Kandidaten und neuen Mitarbeitern präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch, warm und einladend sein und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl vermitteln, wobei die Erzählung fachmännisch mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript erstellt wird, um Wirkung zu erzielen.
Produzieren Sie ein 15-sekündiges Microlearning-Video, das eine einzelne erweiterte Funktion innerhalb einer Kollaborationsplattform demonstriert, die sich an Benutzer richtet, die schnelle Auffrischungen suchen. Der visuelle Stil sollte schnell und tutorialartig sein, mit klaren Visuals, die HeyGens robuste Vorlagen und Szenen nutzen, um effizient "Onboarding-Videos zu erstellen", die klar und direkt in ihrer Anleitung sind.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung beim Onboarding.
Verbessern Sie das Lernen und die Bindung neuer Mitarbeiter, indem Sie ansprechende, AI-gestützte Onboarding-Videos erstellen, die Ihr Publikum fesseln.
Skalieren Sie die Produktion von Onboarding-Videos.
Produzieren Sie schnell eine große Anzahl maßgeschneiderter Onboarding-Videos für verschiedene Rollen, um eine konsistente und zugängliche Schulung für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen, die neue Mitarbeiter effektiv in Ihre Unternehmenskultur und Werte einführen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um professionelle Onboarding-Videos für Mitarbeiter effizient zu produzieren.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung von Onboarding-Videos zu vereinfachen?
HeyGen bietet AI-gestützte Vorlagen und fortschrittliche AI-Avatare, um den Videoerstellungsprozess erheblich zu vereinfachen. Sie können mühelos natürlich klingende Sprachaufnahmen direkt aus Ihrem Skript generieren, was die Produktion von hochwertigen Inhalten einfach macht.
Ist es möglich, das Branding von mit HeyGen erstellten Onboarding-Videos anzupassen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente in Ihre Onboarding-Videos zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild all Ihrer Mitarbeiterkommunikationen.
Wie schnell kann ich mit HeyGen hochwertige Onboarding-Videos erstellen?
Mit HeyGens intuitiver Plattform können Sie schnell Onboarding-Videos aus einem einfachen Skript mit unserer Text-zu-Video-Funktion erstellen. Diese Effizienz ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle und informative Inhalte für die Bedürfnisse Ihres Teams zu produzieren.