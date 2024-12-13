Erstellen Sie mühelos Onboarding-Videos für Kollaborationsplattformen

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Onboarding-Video für aktuelle Mitarbeiter, das eine neue LMS- oder CRM-Integration in ihre bestehende Kollaborationsplattform einführt. Der visuelle Stil sollte dynamische animierte Grafiken beinhalten, eine energiegeladene Stimme, die über HeyGens Sprachgenerierung erzeugt wird, und klaren Bildschirmtext, um die wichtigsten Funktionen hervorzuheben und eine nahtlose Lernkurve zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Onboarding-Video, das die lebendige Unternehmenskultur und die Kernwerte des Unternehmens potenziellen Kandidaten und neuen Mitarbeitern präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch, warm und einladend sein und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl vermitteln, wobei die Erzählung fachmännisch mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript erstellt wird, um Wirkung zu erzielen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 15-sekündiges Microlearning-Video, das eine einzelne erweiterte Funktion innerhalb einer Kollaborationsplattform demonstriert, die sich an Benutzer richtet, die schnelle Auffrischungen suchen. Der visuelle Stil sollte schnell und tutorialartig sein, mit klaren Visuals, die HeyGens robuste Vorlagen und Szenen nutzen, um effizient "Onboarding-Videos zu erstellen", die klar und direkt in ihrer Anleitung sind.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Onboarding-Videos für Kollaborationsplattformen erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos für Ihre Kollaborationsplattform, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter schnell adaptieren und mit personalisierten Inhalten erfolgreich sind.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus AI-gestützten Vorlagen, um schnell mit Ihren Onboarding-Videos für Mitarbeiter zu beginnen. Integrieren Sie Ihr Skript, um Text in professionelle Videoszenen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript zu verwandeln.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Personalisieren Sie Ihre Onboarding-Videos, indem Sie verschiedene AI-Avatare auswählen und deren Erscheinungsbild an Ihre Marke anpassen. Fügen Sie benutzerdefinierte Medien aus HeyGens Bibliothek hinzu oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um die wichtigsten Funktionen Ihrer Kollaborationsplattform zu veranschaulichen.
3
Step 3
Verbessern und Marken
Wenden Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen an, um Logos und Markenfarben zu integrieren und Ihre Onboarding-Videos für Kollaborationsplattformen kohärent zu gestalten. Erstellen Sie klare Sprachaufnahmen und fügen Sie Untertitel hinzu, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre ansprechenden Onboarding-Videos, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und für verschiedene Plattformen exportieren. Exportieren Sie Ihr Video im gewünschten Format, bereit für die nahtlose Integration in Ihr LMS oder zum direkten Teilen mit neuen Mitarbeitern, um deren Erfahrung zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Pflegen Sie Unternehmenskultur und Moral

.

Teilen Sie die Werte, Mission und inspirierenden Geschichten Ihres Unternehmens durch AI-generierte Videos, um neue Mitarbeiter effektiv willkommen zu heißen und zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen, die neue Mitarbeiter effektiv in Ihre Unternehmenskultur und Werte einführen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um professionelle Onboarding-Videos für Mitarbeiter effizient zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung von Onboarding-Videos zu vereinfachen?

HeyGen bietet AI-gestützte Vorlagen und fortschrittliche AI-Avatare, um den Videoerstellungsprozess erheblich zu vereinfachen. Sie können mühelos natürlich klingende Sprachaufnahmen direkt aus Ihrem Skript generieren, was die Produktion von hochwertigen Inhalten einfach macht.

Ist es möglich, das Branding von mit HeyGen erstellten Onboarding-Videos anzupassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente in Ihre Onboarding-Videos zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild all Ihrer Mitarbeiterkommunikationen.

Wie schnell kann ich mit HeyGen hochwertige Onboarding-Videos erstellen?

Mit HeyGens intuitiver Plattform können Sie schnell Onboarding-Videos aus einem einfachen Skript mit unserer Text-zu-Video-Funktion erstellen. Diese Effizienz ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle und informative Inhalte für die Bedürfnisse Ihres Teams zu produzieren.

