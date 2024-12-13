Erstellen Sie Videos zu Zusammenarbeitserwartungen für klare Teamausrichtung

Optimieren Sie die Teamkommunikation und Einarbeitungsinhalte mit benutzerdefinierten Vorlagen & Szenen, um klare Erwartungen für alle zu fördern.

456/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Video speziell für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das die wichtigsten Zusammenarbeitserwartungen innerhalb der Unternehmenskultur zeigt. Dieses Video sollte eine freundliche und einladende visuelle Ästhetik annehmen, mit sauberen, markenkonformen Elementen und einer klaren, prägnanten Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Sprachgenerierung die Erstellung konsistenter Botschaften für unterschiedliche Einarbeitungskommunikationsbedürfnisse vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für einen bevorstehenden Projektstart, das spezifische Teamerwartungen und Kommunikationsprotokolle für optimalen Erfolg detailliert beschreibt. Das Video sollte einen dynamischen und informativen visuellen Stil besitzen, der animierten Text und fließende Übergänge integriert, ergänzt durch einen autoritativen, aber zugänglichen Ton. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die Erstellung ansprechender Projektübersichten vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Video für etablierte Remote-Teams, das effektive Kommunikationsstrategien und gemeinsame Zusammenarbeitserwartungen verstärkt. Verwenden Sie einen modernen und klaren visuellen und audiovisuellen Stil, der sich auf klare visuelle Hilfsmittel für wichtige Erkenntnisse und eine professionelle, aber gesprächige Stimme konzentriert. Zeigen Sie, wie HeyGens Untertitel/Caption-Funktion die Zugänglichkeit und das Engagement über verteilte Teammitglieder hinweg verbessert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Videos zu Zusammenarbeitserwartungen funktioniert

Klare Teamrichtlinien definieren und die Ausrichtung mit ansprechenden, professionellen Videos verbessern. Rollen, Kommunikationsstile und Projektabläufe einfach festlegen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beschleunigen Sie Ihre Videoerstellung, indem Sie aus einer Reihe professioneller "Vorlagen & Szenen" wählen, die speziell für Teamkommunikation und Zusammenarbeitserwartungen entwickelt wurden.
2
Step 2
Anpassen mit AI-Avataren
Erwecken Sie Ihre Zusammenarbeitserwartungen mit ausdrucksstarken "AI-Avataren" zum Leben, die als Ihr Sprecher fungieren, das Engagement erhöhen und Ihre Botschaft persönlicher machen.
3
Step 3
Untertitel generieren
Verbessern Sie die Klarheit und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft jedes Teammitglied erreicht, indem Sie automatisch genaue "Untertitel/Captions" generieren, die die Zugänglichkeit und das Verständnis für diverse Zielgruppen verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Ihres Videos
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video perfekt für jede Plattform formatiert ist, indem Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" verwenden und bereit für eine nahtlose Verteilung ist, um die Ausrichtungserwartungen Ihres Teams zu vermitteln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie eine kollaborative Kultur

.

Erstellen Sie inspirierende Videos, um Teamerwartungen zu artikulieren, ein positives Arbeitsumfeld zu fördern und die Stimmung für eine stärkere Teamkohäsion zu heben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Videos zu Zusammenarbeitserwartungen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, klare Videos zu Zusammenarbeitserwartungen mit fortschrittlichen AI-Avataren und vollständig anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Dies gewährleistet eine konsistente Teamkommunikation und setzt klare Teamerwartungen, was eine stärkere Teamausrichtung in Ihrer Organisation fördert.

Welche Rolle spielt HeyGen bei der Optimierung der Einarbeitungskommunikation für Remote-Teams?

HeyGen ist entscheidend für die Optimierung der Einarbeitungskommunikation, indem es die schnelle Erstellung von ansprechenden Videoinhalten mit realistischen AI-Sprechern ermöglicht. Es erlaubt Ihnen, konsistente Einarbeitungsinhalte für Remote-Teams zu produzieren, was das Verständnis und das Engagement von Anfang an verbessert.

Wie können Projektstart-Videos von HeyGens Fähigkeiten profitieren?

Projektstart-Videos profitieren erheblich von HeyGens Fähigkeit, dynamische AI-Avatare und einen AI-Untertitel-Generator zu integrieren, wodurch Ihre Inhalte äußerst ansprechend und zugänglich werden. HeyGen stellt sicher, dass Ihre Projektinitiativen die Teamerwartungen klar vermitteln und eine effiziente Teamkommunikation fördern.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Teamausrichtungsvideos?

Ja, HeyGen unterstützt vollständig die Erstellung von mehrsprachigen Teamausrichtungsvideos durch seine robusten mehrsprachigen Optionen und AI-gestützte Sprachgenerierung. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre wichtigen Botschaften universell verstanden werden, was eine bessere Teamausrichtung und ein höheres Engagement in diversen Teams fördert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo