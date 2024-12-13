Erstellen Sie Verhaltenskodex-Schulungsvideos in Minuten
Erstellen Sie ansprechende, zugängliche Schulungen zu Compliance und Ethik in Minuten. Nutzen Sie AI-Avatare für realistische Szenarien und ethische Entscheidungsfindung.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für HR-Manager, die schnell Schulungsinhalte zur Compliance erstellen müssen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und direkt sein und markenspezifische Szenen enthalten, die mit der Unternehmensidentität übereinstimmen, präsentiert in einem selbstbewussten und informativen Ton. Die Fähigkeit von HeyGen, markenspezifische Szenen zu integrieren, ermöglicht schnelle, wiedererkennbare Inhalte.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges, geschichtenbasiertes animiertes Schulungsvideo für Mitarbeiter, das häufige Dilemmata am Arbeitsplatz behandelt und für alle Mitarbeiter geeignet ist, die eine verbesserte Ethikschulung suchen. Die visuelle Erzählung sollte fesselnd und nachvollziehbar sein, Szenarien mit positiven Lösungen darstellen und von einer klaren und einfühlsamen Stimme unterstützt werden. Dieses Video kann effizient mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen aus einem Skript generiert werden.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges AI-gesteuertes Video für eine vielfältige Belegschaft, das speziell darauf ausgelegt ist, komplexe Richtlinienaktualisierungen zugänglich zu machen. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch und inklusiv sein, mit Text auf dem Bildschirm und einer freundlichen, einladenden Stimme, die die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen voll ausnutzt, um eine breitere Reichweite zu erzielen.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Schulung zum Verhaltenskodex weltweit.
Produzieren Sie effizient mehr Schulungsvideos zum Verhaltenskodex und erreichen Sie diverse globale Teams mit mehrsprachigen und zugänglichen Inhalten.
Verbessern Sie das Engagement in Compliance-Schulungen.
Nutzen Sie AI, um fesselnde, geschichtenbasierte Verhaltenskodex-Videos zu erstellen, die die Aufmerksamkeit und das Wissen der Mitarbeiter erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos zum Verhaltenskodex zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, langweilige Compliance-Schulungen in ansprechende Inhalte zu verwandeln, indem AI-Avatare und markenspezifische Szenen verwendet werden. Sie können Schulungsinhalte mit realistischen Szenarien einfach anpassen, um wirkungsvolle, geschichtenbasierte Mitarbeiterschulungen zu erstellen.
Was macht die AI-gesteuerten Videos von HeyGen ideal für Compliance-Schulungen?
HeyGen nutzt AI-gesteuerte Videos, um die Erstellung wichtiger Compliance-Schulungen zu vereinfachen, sodass Sie in Minuten hochwertige Inhalte produzieren können. Dies stellt sicher, dass Ihre Belegschaft effizient konsistente und zugängliche Schulungen erhält.
Kann ich mit HeyGen Ethikschulungsvideos mit spezifischen Arbeitsplatzdilemmata anpassen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Schulungsinhalte vollständig anzupassen, indem realistische Szenarien und häufige Arbeitsplatzdilemmata integriert werden. Dies hilft den Mitarbeitern, ethische Entscheidungen durch relevante und praktische Beispiele zu üben.
Wie unterstützt HeyGen zugängliche und mehrsprachige Ethikschulungen?
HeyGen bietet mehrsprachige Voiceovers und Untertitel, wodurch Ihre Ethikschulungsvideos für eine vielfältige Belegschaft universell zugänglich werden. Dies gewährleistet klare Kommunikation und umfassendes Verständnis in allen Mitarbeitergruppen.