Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-Sekunden-Video für Administratoren von Coaching-Programmen, das zeigt, wie nahtlos sie 'Videos erstellen' können für ihr neues Online-Kursmodul. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und freundlich sein, mit Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen und einem ermutigenden Erzähler. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Lehrpläne schnell in dynamische visuelle Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Stärken Sie Ihr 'Coaching-Geschäft' mit einem überzeugenden 30-Sekunden-Werbevideo, das sich an etablierte Coaches richtet, die ihr Angebot erweitern möchten. Dieses dynamische Kurzvideo zeigt die Wirkung von hochwertigen 'Trainingsvideos' auf die Kundenbindung. Der visuelle Stil sollte schnell und inspirierend sein, mit vielfältigen Erfolgsgeschichten und aufmunternder Hintergrundmusik, während HeyGen's Untertitel für maximale Zugänglichkeit und Wirkung auf allen Plattformen genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen informativen 50-Sekunden-Leitfaden für Ausbilder und Kursentwickler im Coaching, der klare Schritte aufzeigt, 'wie man Videos erstellt' für überzeugende 'Bildungsinhalte' innerhalb eines Zertifizierungsprogramms. Die Ästhetik des Videos sollte sauber und zeitgemäß sein, mit einer sachkundigen, beruhigenden Stimme, die die Zuschauer durch bewährte Praktiken führt. Verwenden Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen, um den kreativen Prozess zu starten und ein poliertes, konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Coach-Zertifizierungsvideos erstellt

Verwandeln Sie Ihr Fachwissen mühelos in überzeugende und professionelle Coach-Zertifizierungsvideos mit HeyGen's AI-gestützter Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Kursinhalte. Nutzen Sie dann HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihr Skript schnell in ansprechende Videosegmente für Ihre Inhaltserstellung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Zertifizierungsmaterial zu präsentieren und Ihren Trainingsvideos ein professionelles und konsistentes Gesicht zu verleihen, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie professionellen Schliff hinzu
Verbessern Sie Ihre Zertifizierungsvideos, indem Sie Ihre einzigartigen Markenelemente anwenden. Nutzen Sie HeyGen's Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre benutzerdefinierten Farben für ein einheitliches Erscheinungsbild einzubinden.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Videolektionen, indem Sie HeyGen's Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exportfunktionen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Online-Kurse perfekt für jede Plattform oder jedes Gerät formatiert sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Coaching-Konzepte

Vereinfachen Sie komplexe Coaching-Methoden und psychologische Konzepte, damit Ihre Zertifizierungsinhalte für angehende Coaches leicht verständlich sind.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich effizient Coach-Zertifizierungsvideos mit HeyGen erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos für Ihre Coaching-Programme einfach zu erstellen, indem Skripte mithilfe von AI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen in professionellen Inhalt verwandelt werden, was Ihre Videoproduktion erheblich vereinfacht. So können Sie hochwertige Bildungsinhalte ohne komplexe Videobearbeitung produzieren.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Trainingsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Trainingsvideos und Online-Kurse zu integrieren. Sie können auch aus verschiedenen Vorlagen, Szenen und einer Medienbibliothek wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Zertifizierungsvideos perfekt mit der Identität Ihres Coaching-Geschäfts übereinstimmen.

Kann HeyGen helfen, meine Online-Lerninhalte ansprechender und zugänglicher zu machen?

Absolut. HeyGen steigert das Engagement durch realistische AI-Avatare und professionelle Voiceover-Generierung für Ihre Video-Tutorials. Darüber hinaus machen automatische Untertitel und Bildunterschriften Ihre Bildungsinhalte zugänglicher und inklusiver für ein breiteres Publikum, was das gesamte Online-Lernerlebnis verbessert.

Was ist der schnellste Weg, um Videos für meine beruflichen Entwicklungskurse zu erstellen?

HeyGen bietet die schnellste Lösung, um Videos aus Text zu erstellen, indem AI genutzt wird, um Ihre Skripte in dynamische visuelle Inhalte zu verwandeln. Dieser schnelle Inhaltserstellungsprozess, einschließlich Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und vielfältige Vorlagen, hilft Ihnen, schnell umfassende Trainingsvideos für Ihre beruflichen Entwicklungsinitiativen zu erstellen.

