Absolut, HeyGen macht es einfach, detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für komplexe Aufgaben wie das Bearbeiten und Veröffentlichen von Inhalten innerhalb Ihres CMS zu erstellen. Sie können diese Tutorials problemlos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sie an verschiedene Plattformen anzupassen, was ideal ist, um neue Funktionen oder den Medienmanager zu demonstrieren.