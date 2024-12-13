Erstellen Sie CMS-Schulungsvideos einfach & schnell
Beschleunigen Sie Tutorials für Inhaltsredakteure und meistern Sie das Erstellen neuer Seiten, indem Sie Skripte in ansprechende Videolektionen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion umwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Meistern Sie die Kunst, neue Seiten zu erstellen und die leistungsstarke Bearbeitungsleiste in Ihrem CMS effizient zu nutzen, mit einem 90-sekündigen Anleitungsvideo. Dieses Video sollte dynamische Bildschirmaufnahmen und eine mitreißende, lebhafte Erzählung enthalten, die einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden kann, um sicherzustellen, dass Inhaltsredakteure jede Funktion schnell verstehen.
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres Medienmanagers mit einem umfassenden 2-minütigen Tutorial, das sich auf bewährte Praktiken zum Hochladen von Bildern und Organisieren digitaler Assets konzentriert. Präsentieren Sie diesen Inhalt durch professionelle und detaillierte Anleitungen, moderiert von einem Experten-AI-Avatar aus HeyGens AI-Avatarsammlung, der klare Anweisungen für Benutzer bietet, die digitale Assets verwalten.
Entdecken Sie die neuesten Funktionen, die sich auf die Entwicklung von Website-Tutorials auswirken, mit einem prägnanten 45-sekündigen Video, das wichtige Updates und deren praktische Anwendungen für erfahrene Webdesigner hervorhebt. Verwenden Sie elegante, moderne Animationen und einen prägnanten, wirkungsvollen Audiotrack, der mit automatischen Untertiteln von HeyGen für maximale Zugänglichkeit und Behaltensquote verbessert wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie mehr CMS-Schulungskurse.
Entwickeln Sie zahlreiche CMS-Tutorials und Einsteigervideos effizient und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein globales Publikum von Lernenden.
Steigern Sie das Engagement bei CMS-Schulungen mit AI.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive CMS-Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensbehaltung erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung umfassender CMS-Schulungsvideos vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, CMS-Schulungsvideos einfach zu erstellen, indem Sie Ihre Skripte in ansprechende, AI-gestützte Videotutorials verwandeln. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und professionelle Voiceover-Generierung, um klare, schrittweise Anleitungen für Ihre Benutzer zu liefern, damit sie lernen, wie man das CMS verwendet.
Welche HeyGen-Funktionen unterstützen die Entwicklung technischer CMS-Tutorials für Inhaltsredakteure?
HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und eine umfangreiche Mediathek, um effektive technische CMS-Tutorials für Inhaltsredakteure zu erstellen. Verbessern Sie das Verständnis mit automatisch generierten Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Dokumentation zugänglich und umfassend für Aufgaben wie Bearbeiten und Veröffentlichen ist.
Kann HeyGen bei der Anpassung und Markenbildung von CMS-Lernmodulen helfen?
Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um Ihre CMS-Lernmodule mit dem Logo und den Farben Ihres Unternehmens anzupassen. Dies gewährleistet Konsistenz über alle Ihre Einsteigervideos und Schulungssitzungen hinweg und stärkt Ihre Markenidentität für Ihre Website-Entwicklungstutorials.
Unterstützt HeyGen die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Bearbeiten und Veröffentlichen von Inhalten?
Absolut, HeyGen macht es einfach, detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für komplexe Aufgaben wie das Bearbeiten und Veröffentlichen von Inhalten innerhalb Ihres CMS zu erstellen. Sie können diese Tutorials problemlos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sie an verschiedene Plattformen anzupassen, was ideal ist, um neue Funktionen oder den Medienmanager zu demonstrieren.