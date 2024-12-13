Erstellen Sie CMS-Schulungsvideos einfach & schnell

Beschleunigen Sie Tutorials für Inhaltsredakteure und meistern Sie das Erstellen neuer Seiten, indem Sie Skripte in ansprechende Videolektionen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion umwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Meistern Sie die Kunst, neue Seiten zu erstellen und die leistungsstarke Bearbeitungsleiste in Ihrem CMS effizient zu nutzen, mit einem 90-sekündigen Anleitungsvideo. Dieses Video sollte dynamische Bildschirmaufnahmen und eine mitreißende, lebhafte Erzählung enthalten, die einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden kann, um sicherzustellen, dass Inhaltsredakteure jede Funktion schnell verstehen.
Beispiel-Prompt 2
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres Medienmanagers mit einem umfassenden 2-minütigen Tutorial, das sich auf bewährte Praktiken zum Hochladen von Bildern und Organisieren digitaler Assets konzentriert. Präsentieren Sie diesen Inhalt durch professionelle und detaillierte Anleitungen, moderiert von einem Experten-AI-Avatar aus HeyGens AI-Avatarsammlung, der klare Anweisungen für Benutzer bietet, die digitale Assets verwalten.
Beispiel-Prompt 3
Entdecken Sie die neuesten Funktionen, die sich auf die Entwicklung von Website-Tutorials auswirken, mit einem prägnanten 45-sekündigen Video, das wichtige Updates und deren praktische Anwendungen für erfahrene Webdesigner hervorhebt. Verwenden Sie elegante, moderne Animationen und einen prägnanten, wirkungsvollen Audiotrack, der mit automatischen Untertiteln von HeyGen für maximale Zugänglichkeit und Behaltensquote verbessert wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man CMS-Schulungsvideos erstellt

Produzieren Sie effizient klare und ansprechende Content-Management-System-Tutorials mit HeyGens leistungsstarken AI-Videokreationstools, die für Präzision und Wirkung entwickelt wurden.

1
Step 1
Wählen Sie Ihr Skript und Ihren Avatar
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres umfassenden Skripts für die CMS-Tutorials. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Auswahl an hochwertigen AI-Avataren, um Ihre Inhalte professionell zu präsentieren, indem Sie HeyGens fortschrittliche AI-Avatars-Funktion nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Medien hinzu
Verbessern Sie Ihr Training, indem Sie nahtlos relevante Screenshots, Bildschirmaufnahmen oder andere visuelle Hilfsmittel aus Ihrer Mediathek/Stock-Unterstützung integrieren, um CMS-Funktionen präzise zu demonstrieren.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Zugänglichkeit
Integrieren Sie die Identität Ihrer Marke, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen (Logo, Farben) auf Ihre Videos anwenden. Stellen Sie maximale Reichweite und Zugänglichkeit sicher, indem Sie klare Voiceover-Generierung und genaue Untertitel/Untertitel generieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre professionellen Einsteigervideos und exportieren Sie sie mit der optimalen Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für Ihre Zielplattform, um Ihre CMS-Anleitungen Ihrem Publikum leicht zugänglich zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle CMS-Tutorial-Clips

.

Produzieren Sie schnell ansprechende kurze Videoclips für schnelle CMS-Tipps oder Funktionsupdates, um komplexe Themen in wenigen Minuten verdaulich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung umfassender CMS-Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, CMS-Schulungsvideos einfach zu erstellen, indem Sie Ihre Skripte in ansprechende, AI-gestützte Videotutorials verwandeln. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und professionelle Voiceover-Generierung, um klare, schrittweise Anleitungen für Ihre Benutzer zu liefern, damit sie lernen, wie man das CMS verwendet.

Welche HeyGen-Funktionen unterstützen die Entwicklung technischer CMS-Tutorials für Inhaltsredakteure?

HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und eine umfangreiche Mediathek, um effektive technische CMS-Tutorials für Inhaltsredakteure zu erstellen. Verbessern Sie das Verständnis mit automatisch generierten Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Dokumentation zugänglich und umfassend für Aufgaben wie Bearbeiten und Veröffentlichen ist.

Kann HeyGen bei der Anpassung und Markenbildung von CMS-Lernmodulen helfen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um Ihre CMS-Lernmodule mit dem Logo und den Farben Ihres Unternehmens anzupassen. Dies gewährleistet Konsistenz über alle Ihre Einsteigervideos und Schulungssitzungen hinweg und stärkt Ihre Markenidentität für Ihre Website-Entwicklungstutorials.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Bearbeiten und Veröffentlichen von Inhalten?

Absolut, HeyGen macht es einfach, detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für komplexe Aufgaben wie das Bearbeiten und Veröffentlichen von Inhalten innerhalb Ihres CMS zu erstellen. Sie können diese Tutorials problemlos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sie an verschiedene Plattformen anzupassen, was ideal ist, um neue Funktionen oder den Medienmanager zu demonstrieren.

