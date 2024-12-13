Erstellen Sie Cloud-Richtlinienvideos einfach mit AI

Verwandeln Sie komplexe Richtlinieninhalte mühelos in ansprechende Erklärvideos, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript verwenden, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Steigern Sie Ihre Unternehmensschulungsvideos, indem Sie die Kraft animierter Richtlinienvideos in einem überzeugenden 60-sekündigen Segment erkunden, das sich an HR-Abteilungen und Schulungsspezialisten richtet. Nutzen Sie einen ansprechenden, charaktergetriebenen Animationsstil, gepaart mit beschwingter Hintergrundmusik und kristallklarer Erzählung, und verwenden Sie HeyGen's vielfältige Vorlagen und Szenen, um selbst die komplexesten Richtlinieninhalte durch Voiceover-Generierung zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Erfahren Sie den nahtlosen Prozess der Richtlinienvideoerstellung für kritische Cloud-Sicherheitsrichtlinien in einem fokussierten 50-sekündigen Tutorial, das für Kleinunternehmer und Technologieleiter entwickelt wurde. Präsentieren Sie einen instruktiven, bildschirmaufnahmeintensiven visuellen Stil mit klaren Anmerkungen und einer ruhigen, leitenden Stimme, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer mit HeyGen's automatischer Untertitel-/Caption-Funktion und umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Verwandeln Sie Ihre umfangreichen juristischen Dokumente in verdauliche visuelle Inhalte und zeigen Sie, wie man Richtlinienvideos erstellt, die bei juristischen Teams und Projektmanagern Anklang finden, in einem dynamischen 30-sekündigen Erklärvideo. Verwenden Sie einen schnellen visuellen Stil mit infografikartigen Visuals und einer energetischen Stimme, und nutzen Sie HeyGen's Größenanpassung & Exporte, um Ihre Erklärvideos für jede Plattform anzupassen und die Inhaltserstellung vom Skript aus zu optimieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Cloud-Richtlinienvideos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Cloud-Richtlinieninhalte mühelos in ansprechende, AI-generierte Videos, um die Kommunikation zu vereinfachen und das Compliance-Training für Ihr Team zu verbessern.

Step 1
Fügen Sie Ihre Richtlinieninhalte ein
Verwandeln Sie Ihre "Richtlinieninhalte" sofort, indem Sie Ihren Text direkt in die Plattform einfügen und unsere "Text-zu-Video aus dem Skript"-Funktion für eine schnelle Konvertierung nutzen.
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Galerie professioneller "AI-Avatare", um Ihre "AI-Videoerstellung" zu erzählen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend übermittelt wird.
Step 3
Fügen Sie individuelles Branding hinzu
Verbessern Sie die professionelle Anziehungskraft Ihres Videos, indem Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit "Branding-Kontrollen" anwenden, um Ihre "Unternehmensschulungsvideos" einzigartig zu machen.
Step 4
Generieren und exportieren
Finalisieren Sie Ihre "Richtlinienvideoerstellung", indem Sie es in verschiedenen Formaten und Auflösungen mit "Größenanpassung & Exporte" produzieren, bereit für jede Plattform oder jedes Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinienthemen

Nutzen Sie AI, um komplexe Cloud-Sicherheitsrichtlinien und andere Richtlinien zu vereinfachen und sicherzustellen, dass sie in Ihrer Organisation klar verstanden werden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Cloud-Richtlinienvideos vereinfachen?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Cloud-Richtlinienvideos, indem es Textskripte in ansprechende AI-Videos mit realistischen Avataren verwandelt. Unsere intuitive Plattform und vielfältige Videovorlagen machen die Erstellung von Richtlinienvideos effizient und professionell, sodass Sie die Inhaltsentwicklung optimieren können.

Kann HeyGen animierte Richtlinienvideos mit anpassbarem Branding produzieren?

Ja, HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Videogenerator, der die Produktion dynamischer animierter Richtlinienvideos mit AI-Avataren ermöglicht. Sie können diese Videos vollständig mit dem Logo und den Farben Ihrer Marke anpassen, indem Sie unsere Branding-Kontrollen verwenden, um konsistente und professionelle Richtlinieninhalte sicherzustellen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Werkzeug für Unternehmensschulungsvideos und Richtlinieninhalte?

HeyGen bietet robuste Videoproduktionstools, die die Erstellung von AI-Videos für Unternehmensschulungsvideos und wesentliche Richtlinieninhalte erheblich beschleunigen. Mit Funktionen wie Text-zu-Video und automatischer Voiceover-Generierung können Sie schnell polierte, verständliche Videotutorials für Ihr Team erstellen.

Wie stellt HeyGen die professionelle Qualität von Richtlinien-Erklärvideos sicher?

HeyGen stellt hochwertige Richtlinien-Erklärvideos durch fortschrittliche AI-Avatare, nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung und automatische Untertitelgenerierung sicher. Diese Funktionen tragen zu einer professionellen Videoproduktion bei, die komplexe Richtlinieninhalte leicht verdaulich und für Ihr Publikum zugänglich macht.

