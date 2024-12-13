Mühelos Kundenschulungs-Videos erstellen

Erstellen Sie ansprechende Kundenschulungs-Videos in Minuten. Nutzen Sie AI-Avatare für dynamische Präsentationen, um das Verständnis ohne aufwendige Filmaufnahmen zu verbessern.

438/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges "Szenario-Trainingsvideo" für bestehende Kunden, die mit einer bestimmten fortgeschrittenen Funktion kämpfen. Dieses Video sollte dynamische Vorlagen und Szenen nutzen, um gängige Anwendungsfälle lebhaft zu veranschaulichen und potenzielle Probleme zu beheben, wodurch komplexe Informationen durch fesselndes visuelles Storytelling verständlich werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges "Präsentator-Tutorial-Video", das einen schnellen Tipp bietet, um Kunden zu helfen, ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Verwenden Sie einen energetischen und modernen visuellen Stil mit fetten, auf dem Bildschirm angezeigten Untertiteln, um wichtige Erkenntnisse hervorzuheben, und machen Sie es für vielbeschäftigte Kunden auf verschiedenen Plattformen leicht zugänglich und verständlich, nachdem Sie HeyGens Untertitel-Funktion genutzt haben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1-minütiges "Kundenschulungs-Video", das bewährte Praktiken zur Maximierung des Wertes Ihres Produkts detailliert beschreibt, vollständig aus einem vorab geschriebenen Skript generiert. Das Video sollte eine lehrreiche und klare visuelle Ästhetik haben, möglicherweise unter Verwendung von Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek, um wichtige Konzepte zu verstärken und umfassende Anleitungen für alle Kunden zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Kundenschulungs-Videos funktioniert

Produzieren Sie mühelos wirkungsvolle Kundenschulungs-Videos, die Ihr Publikum mit intuitiven AI-Tools und intelligenten Funktionen bilden und fesseln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Schulungsinhalts. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren geschriebenen Text direkt in überzeugende Videoszenen zu verwandeln und so Klarheit und Präzision für Ihre Kunden zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente aus
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller AI-Avatare und vorgefertigter Vorlagen wählen, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und Branding hinzu
Sorgen Sie für universelles Verständnis, indem Sie Ihren Videos einfach präzise Untertitel hinzufügen. Sie können auch die Farben und das Logo Ihrer Marke anwenden, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Kundenschulungs-Video, indem Sie die optimale Option für das Seitenverhältnis und den Export wählen. Teilen Sie Ihr professionelles, hochwertiges Video auf all Ihren Plattformen, um Ihre Kunden effektiv zu schulen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnell prägnante Tutorial-Clips produzieren

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Kurzform-Tutorial-Videos und Clips, um schnelle Lerntipps oder ergänzende Inhalte für Ihre Kundenschulung zu liefern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Schulungsvideos für mein Team zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Schulungsvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript zu erstellen. Sie können eine Vielzahl von Schulungsvideo-Vorlagen nutzen, um schnell professionellen Inhalt zu produzieren, der Ihr Publikum fesselt.

Kann HeyGen zur Erstellung von Kundenschulungs- oder Mitarbeiterschulungsvideos verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger Schulungsvideo-Ersteller, der sich perfekt für die Produktion von sowohl Kunden- als auch internen Mitarbeiterschulungsvideos eignet. Seine Funktionen ermöglichen es Ihnen, konsistente, hochwertige Tutorial-Videos zu liefern, die auf jedes Publikum zugeschnitten sind.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für animierte Schulungsvideos?

HeyGen befähigt Sie, dynamische animierte Schulungsvideos mit anpassbaren AI-Avataren und vielfältigen Vorlagen zu erstellen. Sie können auch nahtlos Präsentator-Tutorial-Videos integrieren, Bildschirmaufnahmen nutzen und Untertitel oder Bildunterschriften für verbesserte Zugänglichkeit hinzufügen.

Ist es einfach, How-to-Videos oder Tutorial-Videos mit HeyGen zu produzieren?

Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung effektiver How-to-Videos und Tutorial-Videos. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar, und HeyGen generiert Ihr Video, sodass Sie sich auf klare Anweisungen konzentrieren können, anstatt auf komplexe Videobearbeitung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo