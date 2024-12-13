Erstellen Sie Kunden-Onboarding-Videos, die beeindrucken & binden

Steigern Sie die Nutzerbindung und verkürzen Sie die Onboarding-Zeit mit fesselnden Videos. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um personalisierte, dynamische Onboarding-Erlebnisse zu schaffen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges professionelles Kunden-Onboarding-Video für B2B-Softwarekunden, das klare, schrittweise Tutorial-Videos zur Ersteinrichtung und zu den Kernfunktionen bietet. Der visuelle Stil sollte poliert und lehrreich sein, mit einer selbstbewussten Stimme, die den Prozess leitet, und Untertiteln/Untertitel, die aus Text-zu-Video aus dem Skript generiert werden, um Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten und die Onboarding-Zeit effektiv zu verkürzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges dynamisches und interaktives Video, das sich an Kunden von Kreativagenturen richtet und einen starken ersten Eindruck hinterlässt, indem es das Potenzial eines Projekts zeigt. Verwenden Sie einen modernen, eleganten, schnellen visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik und dynamischen Textanimationen. Nutzen Sie HeyGens vollständige Anpassungsmöglichkeiten mit Animationsfunktionen und verschiedenen Vorlagen & Szenen, um Kunden-Onboarding-Videos zu erstellen, die Aufmerksamkeit und Begeisterung wecken.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges, stärkendes Onboarding-Video für neue Abonnenten einer E-Commerce-Plattform, das schnelle Tipps und klare Anleitungen bietet, um ihre Erfahrung zu maximieren. Der visuelle und akustische Stil sollte hell und ermutigend sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der eine personalisierte Nachricht übermittelt. Integrieren Sie einen klaren Handlungsaufruf und nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um die Nutzerbindung von Anfang an effektiv zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kunden-Onboarding-Videos erstellt

Optimieren Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess mit personalisierten und ansprechenden Videos, steigern Sie die Nutzerbindung und verbessern Sie die Kundenbindung.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Video-Grundlage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an "Videovorlagen" wählen und Ihre Szenen mit unserer intuitiven "Vorlagen & Szenen"-Funktion strukturieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre einzigartigen Inhalte hinzu
Integrieren Sie Ihre spezifischen Botschaften und Daten, indem Sie "AI-Avatare" nutzen, um ein dynamisches und "personalisiertes Onboarding-Video"-Erlebnis für Ihre Kunden zu bieten.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Steigern Sie die Klarheit und Wirkung Ihrer "ansprechenden Onboarding-Videos", indem Sie mühelos professionelle "Untertitel/Untertitel" hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft universell verstanden wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre "Onboarding-Videos", indem Sie unsere "Seitenverhältnis-Anpassung & Export"-Funktionen nutzen, um sie für jede Plattform zu optimieren und maximale Reichweite und Nutzerbindung zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie schnell dynamische Onboarding-Videos

Produzieren Sie schnell fesselnde und dynamische Onboarding-Videos, die komplexe Informationen in leicht verdauliche Inhalte verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Onboarding-Videos mühelos zu erstellen, indem Sie AI-Avatare und anpassbare Videovorlagen nutzen. Verwandeln Sie Ihre Skripte in dynamische und interaktive Videos, um sicherzustellen, dass Ihre Tutorial-Videos neue Nutzer fesseln und die Onboarding-Zeit verkürzen.

Kann ich Kunden-Onboarding-Videos mit HeyGen personalisieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Personalisierung Ihrer Kunden-Onboarding-Videos. Nutzen Sie AI-Avatare, benutzerdefinierte Branding-Kontrollen und Ihre eigenen Medien, um personalisierte Inhalte zu erstellen, die direkt bei Ihrem Publikum ankommen und eine stärkere Nutzerbindung fördern.

Welche Funktionen bietet HeyGen für SaaS-Onboarding-Videos?

Für SaaS-Onboarding-Videos bietet HeyGen umfassende Funktionen wie AI-Videoerstellung aus Text, anpassbare Vorlagen und leistungsstarke Voiceover-Generierung. Integrieren Sie mühelos klare Erklärungen und Handlungsaufrufe, um neue Nutzer durch Ihr Produkt zu führen und ihre anfängliche Erfahrung zu verbessern.

Wie kann HeyGen die Nutzerbindung und Kundenbindung verbessern?

HeyGen verbessert die Nutzerbindung und Kundenbindung erheblich, indem es die Erstellung von konsistenten, hochwertigen und effektiven Onboarding-Videos in großem Maßstab ermöglicht. Unsere AI-gestützte Plattform sorgt für ein reibungsloses, visuelles Onboarding-Erlebnis, das die Nutzer effizient schult und letztendlich dazu beiträgt, die Onboarding-Zeit zu verkürzen und dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

