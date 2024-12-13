Erstellen Sie Kunden-Einführungsvideos, die Geschäftserfolg bringen

Gestalten Sie mühelos ansprechende Einführungsvideos für potenzielle Kunden mit AI-Avataren und verbessern Sie Ihre Videomarketing-Strategie.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Selbstvorstellungsvideo, um Ihre Online-Präsenz zu verbessern, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, um eine ansprechende und dynamische persönliche Erzählung für Recruiter oder professionelles Networking zu liefern, ergänzt durch einen freundlichen Audiostil.
Beispiel-Prompt 2
Entwerfen Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, indem Sie die Sprachgenerierung von HeyGen nutzen, um eine moderne, energetische Erzählung mit einem klaren Handlungsaufruf zu liefern, ideal für neue Kunden im Videomarketing.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video für Mitarbeiter-Vorstellungen oder Team-Highlights, indem Sie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen integrieren, um eine klare Erzählung in einem zugänglichen und warmen visuellen Stil zu präsentieren, verstärkt durch konsistente Branding-Elemente, ideal für interne Kommunikation oder kundenorientierte Teams.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Kunden-Einführungsvideos erstellt

Gestalten Sie überzeugende Einführungsvideos, um potenzielle Kunden zu begeistern und einen bleibenden ersten Eindruck mit Leichtigkeit und Professionalität zu hinterlassen.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr überzeugendes Skript
Entwickeln Sie ein klares Videoskript, das Ihre Kernbotschaften umreißt. Nutzen Sie eine Teleprompter-Funktion, um eine reibungslose und selbstbewusste Präsentation zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen und wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu übermitteln und eine professionelle und ansprechende Präsentation zu schaffen.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit Voiceover und Untertiteln
Erzeugen Sie ein natürlich klingendes Voiceover direkt aus Ihrem Skript. Fügen Sie dann automatische Untertitel/Captions hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement der Zuschauer zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren. Exportieren Sie Ihr endgültiges Kunden-Einführungsvideo für eine einfache Verbreitung über soziale Medien und Ihre Website.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und Vertrauen aufbauen mit professionellen Einführungsvideos

Entwickeln Sie ausgefeilte Einführungsvideos, die Vertrauen und Zuversicht bei potenziellen Kunden wecken, indem Sie Ihre Markenstory und einzigartigen Verkaufsargumente klar kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Was sind die Hauptvorteile der Nutzung von HeyGen zur Erstellung von Einführungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller Kunden-Einführungsvideos und Unternehmensvideos mit seinem intuitiven AI-Videoassistenten. Nutzen Sie eine Vielzahl von Videovorlagen und verwandeln Sie Ihr Videoskript mühelos in ansprechende Inhalte für potenzielle Kunden.

Welche Branding-Elemente kann ich in meine Einführungsvideos mit HeyGen integrieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Branding-Elemente wie Logos, Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten nahtlos in Ihre Einführungsvideos zu integrieren, um eine konsistente visuelle Identität zu wahren. Sie können auch die Medienbibliothek nutzen, um Ihre Markenstory zu bereichern.

Kann HeyGen bei der Erstellung eines ansprechenden Videoskripts für meine Selbstvorstellung helfen?

Ja, der AI-Videoassistent von HeyGen kann Ihre Ideen in ein ausgefeiltes Videoskript verwandeln, was die Erstellung von Selbstvorstellungsvideos mühelos macht. Mit Text-zu-Video-Funktionen und realistischer Sprachgenerierung können Sie schnell ein professionelles Video erstellen.

Wie kann ich meine Einführungsvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen mit HeyGen optimieren?

HeyGen hilft Ihnen, Ihre Einführungsvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, indem es einfaches Ändern des Seitenverhältnisses und die Generierung von Untertiteln ermöglicht, was für effektives Videomarketing entscheidend ist. Stellen Sie sicher, dass Sie einen klaren Handlungsaufruf einfügen, um Ihr Publikum auf allen Kanälen zu engagieren.

