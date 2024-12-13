HeyGen hilft Ihnen, Ihre Einführungsvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, indem es einfaches Ändern des Seitenverhältnisses und die Generierung von Untertiteln ermöglicht, was für effektives Videomarketing entscheidend ist. Stellen Sie sicher, dass Sie einen klaren Handlungsaufruf einfügen, um Ihr Publikum auf allen Kanälen zu engagieren.