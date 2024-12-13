Erstellen Sie Videos zur Verhinderung von Abwanderung und binden Sie mehr Kunden

Steigern Sie die Kundenbindung mit AI-personalisierten Videos. Erstellen Sie mühelos fesselnde Re-Engagement-Inhalte mit Text-zu-Video aus Skript.

386/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges personalisiertes Re-Engagement-Video für inaktive Abonnenten, das maßgeschneiderte Wertversprechen bietet, um ihr Interesse wiederzubeleben und Abwanderung zu verhindern; nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um eine warme, einfühlsame Botschaft in einem professionellen, aber zugänglichen visuellen Stil zu übermitteln, die sie zur Rückkehr auf die Plattform ermutigt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Produkt-Demo-Video für bestehende Kunden, das kürzlich hinzugefügte Funktionen und Updates hervorhebt, um die Kundenloyalität zu stärken; dieses Video sollte HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um dynamische, visuell reiche Szenen zu erstellen, die von fröhlicher Hintergrundmusik begleitet werden und den fortlaufenden Wert klar demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein kraftvolles 30-sekündiges Video mit authentischen Kundenreferenzen, das darauf abzielt, die Kundenabwanderung zu reduzieren, indem es Vertrauen aufbaut und Erfolgsgeschichten illustriert; verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um echte Benutzerzitate mit einer klaren, vertrauenswürdigen Erzählung über inspirierende Visuals zu artikulieren, die auf gefährdete Nutzer oder solche, die kurz vor der Verlängerung stehen, abzielen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur Verhinderung von Abwanderung erstellt

Erstellen Sie fesselnde, personalisierte Videos, um die Kundenloyalität zu stärken und die Abwanderung zu reduzieren, indem Sie Ihre Bindungsstrategie mit wirkungsvollen Videoinhalten transformieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Szene
Entwickeln Sie überzeugende Inhalte, die sich auf Kundenbindung oder Re-Engagement konzentrieren und mit Ihrer gesamten Bindungsstrategie übereinstimmen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Ideen mühelos in eine visuelle Erzählung umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Stimmen
Verbessern Sie den persönlichen Touch in Ihren Bemühungen zur Verhinderung von Abwanderung, indem Sie einen AI-Avatar auswählen und das Voiceover anpassen. Dies hilft, Ihre personalisierte Videobotschaft auf eine fesselnde und nachvollziehbare Weise zu übermitteln und tiefere Kundenverbindungen zu fördern.
3
Step 3
Fügen Sie Produktdemos oder Tutorials hinzu
Integrieren Sie spezifische wertorientierte Inhalte wie Produkt-Demo-Videos oder Tutorials, um Benutzer zu schulen und wieder zu engagieren. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihr Video mit relevanten Visuals zu bereichern, die häufige Schmerzpunkte ansprechen oder neue Funktionen hervorheben.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Finalisieren Sie Ihr Video zur Verhinderung von Abwanderung, indem Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden. Exportieren Sie dann Ihr poliertes Video im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verteilung als Teil Ihrer Videomarketing-Taktiken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie Bildungsinhalte und Anleitungen

.

Schulen Sie Benutzer effektiv mit AI-gestützten Tutorials und Anleitungen, um sicherzustellen, dass sie den Produktwert maximieren und Gründe für Abwanderung reduzieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Bemühungen zur Kundenbindung verbessern?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, schnell und in großem Umfang Videos zur Verhinderung von Abwanderung zu erstellen. Durch den Einsatz von AI-personalisierten Videos können Sie fesselnde Videoinhalte entwickeln, die die Kundenloyalität stärken und Ihre gesamte Bindungsstrategie unterstützen.

Welche Art von Videos kann ich mit HeyGen erstellen, um die Kundenabwanderung zu reduzieren?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von AI-personalisierten Videos erstellen, um die Kundenabwanderung zu reduzieren, darunter Re-Engagement-Kampagnen, Produkt-Demo-Videos zur Funktionsübernahme und personalisierte Tutorials und Anleitungen. Diese fesselnden Videoinhalte helfen, eine stärkere Kundenloyalität aufzubauen.

Kann HeyGen AI-personalisierte Videos für die individuelle Kundenbindung produzieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-personalisierte Videos in großem Umfang zu erstellen, was es einfach macht, einzigartige Botschaften für verschiedene Kundensegmente zu erstellen. Dieser Ansatz verbessert Ihre Kundenbindung erheblich, indem er hochrelevante und fesselnde Videoinhalte liefert.

Wie schnell kann HeyGen fesselnde Videoinhalte für das Kunden-Re-Engagement erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung fesselnder Videoinhalte für Re-Engagement- und Bindungsstrategien. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten und anpassbare Vorlagen, um schnell hochwertige, personalisierte Videobotschaften zu produzieren, die die Kundenloyalität fördern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo